Paulo Londra arrasó en su debut en Estados Unidos

El vínculo artístico de Paulo Londra con Estados Unidos se ha forjado con importantes colaboraciones. Trabajos de alto impacto global como Travis Barker, Ed Sheeran, Lil Baby, Timbaland, Becky G, A Boogie Wit da Hoodie, dan cuenta del reconocimiento que el argentino ha ido reafirmando en los últimos años.

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Próximamente, el referente urbano, continuará sus shows por Latinoamérica para reencontrarse con su público de México con paradas en Puebla, Mérida y Monterrey, donde participará como headliner en el festival Dale Mixx compartiendo line-up con Ozuna, Arcangel y Yandel.

Además, se reencontrará nuevamente con sus fanáticos en las capitales de Colombia, Chile y Perú, donde tendrá su debut en el Estadio Nacional. En cada una de estas presentaciones, el artista reafirmará el vínculo que mantiene con estos países que con el paso del tiempo siguen demostrando un cálido y fiel apoyo.

Pionero y referente de un movimiento que sigue transformado la escena musical mundial, Paulo Londra se supera en cada desafío, demostrando la grandeza de su talento y dejando huella en cada presentación ante su público alrededor del mundo, que son testigos de su evolución y madurez artística.

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PAULO LONDRA SHOWS 2026

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ARGENTINA

14.03 - LollaPalooza - Buenos Aires

URUGUAY

04.04 - Semana de la Cerveza - Paysandú

ESTADOS UNIDOS

21.05 - Palladium Times Square - New York SOLD OUT

23.05 - Sueños Festival - Chicago

24.05 - Bottle Rock Festival - Napa Valley

26.05 - The Fillmore - Miami

28.05 - The Belasco - Los Ángeles SOLD OUT

MÉXICO

07.05 - Auditorio Josefa- Querétaro SOLD OUT

09.05 - Feria de San Marcos- Aguascalientes

11.08 - Auditorio GNP Seguros - Puebla

13.08 - Foro GNP - Mérida

15.08 - Dale Mixx - Monterrey

COLOMBIA

08.08 - Movistar Arena - Bogotá

CHILE

27.02 - Festival de Viña del Mar - Santiago de Chile

20.08 - Movistar Arena - Santiago de Chile

PERÚ

29.08 - Estadio Nacional - Lima ÚLTIMAS ENTRADAS