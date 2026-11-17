Este tour representó la mayor venta de boletos en la historia de la banda en ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Washington, Dallas y Houston, destacando especialmente Los Ángeles como el show más grande que han realizado en Estados Unidos. Tras el rotundo éxito de la gira, la banda promete preparar nuevas sorpresas para agradecer el apoyo incondicional de sus fans.

El repertorio de la noche incluirá sus hits más queridos como “Yo Quisiera”, “Noviembre Sin Ti”, “Me Niego” (con Ozuna y Wisin), “Amigos Con Derechos”, “Los Tragos” y “Loquita”, sumado a material de su último álbum “Panorama” (2024).

El nombre Reik lleva consigo peso y reconocimiento. Como prueba, no hay más que observar sus múltiples shows agotados cada año en toda América Latina, Estados Unidos y España; numerosos éxitos radiales; y canciones destacadas en campañas publicitarias de marcas internacionales.

Su discografía cuenta con seis álbumes de estudio, dos grabaciones en vivo y dos EP conceptuales, resultando en certificaciones de oro y platino en México, América Latina, España y Estados Unidos.

La banda también ha ganado una amplia gama de premios, incluyendo Latin GRAMMYs, MTV Music Awards, Premio Lo Nuestro, Gaviotas de Plata y Oro, Billboard Latin Music Awards y Premios Juventud, entre otros.