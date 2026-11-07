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República Folklore anunció los horarios de su primera edición en Buenos Aires: la grilla

A pocas semanas de su primera edición, El Festival República Folklore anuncia los horarios para vivir esta experiencia en el Parque de la Ciudad.

7 nov 2026, 08:00
República Folklore anunció los horarios de su primera edición en Buenos Aires: la grilla

República Folklore anunció los horarios de su primera edición en Buenos Aires: la grilla

República Folklore anunció los horarios de su primera edición en Buenos Aires: la grilla

República Folklore anunció los horarios de su primera edición en Buenos Aires: la grilla

El Festival República Folklore dio a conocer los horarios de su primera edición, que tendrá lugar el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires. Con una propuesta que reunirá a referentes del género y nuevas generaciones, el encuentro ofrecerá más de 12 horas de música por jornada y actividades culturales y gastronómicas.

Con más de 50 artistas distribuidos en cuatro escenarios, el festival busca sumar una nueva propuesta al calendario de grandes encuentros folklóricos del país y acercar esta música a la Ciudad de Buenos Aires.

La grilla del sábado 21 de noviembre

La primera jornada contará con las presentaciones de Abel Pintos, Soledad, Cazzu, Chaqueño Palavecino, Los Tekis, Nahuel Pennisi, Los Alonsitos y Los Nombradores del Alba, entre otros artistas.

ESCENARIO 1

14:00 - Nicolás Membriani y Juanjo Abregú

15:00 - La Callejera

16:15 - Los Alonsitos

17:30 - Los Nombradores del Alba

20:00 - Abel Pintos

22:00 - Soledad: 30 años (Parte 1)

ESCENARIO 2

14:30 - Catherine Vergnes

15:30 - Nahuel Pennisi

16:45 - Cuti y Roberto Carabajal

19:00 - Cazzu

21:00 - Los Tekis

23:30 - Chaqueño Palavecino

ESCENARIO 3

15:00 - Malena Garnica

16:00 - Orozco-Barrientos

17:15 - Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu

18:15 - Nacho Cuellar

19:00 - Néstor Garnica

20:15 - Los de Imaguaré

21:30 - Nati Pastorutti

22:30 - Los Tabaleros

ESCENARIO 4

También habrá espacio para los payadores, las guitarreadas y las propuestas tradicionales:

13:30 - Payadores Gaboto-Tokar / Wara Calpanchay

14:15 - Payadores Gaboto-Tokar / Yoel Hernández

14:45 a 19:45 - Peña abierta, clases de danza y Campeonato de Truco de la República

19:45 - Tomás Lipán

21:00 - Los Bofill

22:00 - Jesús Toledo

23:15 - Tupá

La grilla del domingo 22 de noviembre

La segunda jornada tendrá como protagonistas a Jorge Rojas, Los Nocheros, Soledad, Sergio Galleguillo, Ahyre, Peteco con Riendas Libres, Campedrinos y Teresa Parodi, entre otros.

ESCENARIO 1

  • 14:30 - Sele Vera

  • 15:30 - OrellanaLucca

  • 17:00 - Los Manseros Santiagueños

  • 18:45 - Sergio Galleguillo

  • 20:45 - Jorge Rojas

  • 22:45 - Los Nocheros

Jorge Rojas será uno de los artistas principales del domingo 22 de noviembre

ESCENARIO 2

  • 15:00 - Nicolás Membriani y Paquito Ocaño

  • 16:15 - Peteco con Riendas Libres

  • 17:45 - Ahyre

  • 20:00 - Carafea

  • 21:45 - Lázaro Caballero

  • 23:45 - Soledad: 30 años (Parte 2)

ESCENARIO 3

  • 14:45 - Diableros Jujeños

  • 15:45 - Juanjo Abregú

  • 16:30 - Wara Calpanchay

  • 17:30 - Campedrinos

  • 18:45 - Gauchos of the Pampa

  • 19:30 - Teresa Parodi

  • 20:45 - Dúo Coplanacu

  • 22:00 - Maggie Cullen

  • 23:15 - Indio Lucio Rojas

Campedrinos llevará su música al escenario Pampa durante la segunda jornada

ESCENARIO 4

  • 14:00 - Payadores Gaboto-Tokar / Mariana Carrizo

  • 14:30 - Payadores Gaboto-Tokar

  • 15:00 a 20:15 - Peña abierta, clases de danza y Campeonato de Truco de la República

  • 20:15 - La Bruja Salguero

  • 21:30 - Los Berbel

  • 22:45 - Dos Más Uno

  • 00:00 - Malena Garnica

Con esta primera edición, República Folklore buscará reunir en Buenos Aires a distintas generaciones de artistas y público alrededor de la música, el baile y las tradiciones populares.

     

 

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