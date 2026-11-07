República Folklore anunció los horarios de su primera edición en Buenos Aires: la grilla

14:00 - Nicolás Membriani y Juanjo Abregú
15:00 - La Callejera
16:15 - Los Alonsitos
17:30 - Los Nombradores del Alba
20:00 - Abel Pintos
22:00 - Soledad: 30 años (Parte 1)
ESCENARIO 2
14:30 - Catherine Vergnes
15:30 - Nahuel Pennisi
16:45 - Cuti y Roberto Carabajal
19:00 - Cazzu
21:00 - Los Tekis
23:30 - Chaqueño Palavecino
ESCENARIO 3
15:00 - Malena Garnica
16:00 - Orozco-Barrientos
17:15 - Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu
18:15 - Nacho Cuellar
19:00 - Néstor Garnica
20:15 - Los de Imaguaré
21:30 - Nati Pastorutti
22:30 - Los Tabaleros
ESCENARIO 4
También habrá espacio para los payadores, las guitarreadas y las propuestas tradicionales:
13:30 - Payadores Gaboto-Tokar / Wara Calpanchay
14:15 - Payadores Gaboto-Tokar / Yoel Hernández
14:45 a 19:45 - Peña abierta, clases de danza y Campeonato de Truco de la República
19:45 - Tomás Lipán
21:00 - Los Bofill
22:00 - Jesús Toledo
23:15 - Tupá
La grilla del domingo 22 de noviembre
La segunda jornada tendrá como protagonistas a Jorge Rojas, Los Nocheros, Soledad, Sergio Galleguillo, Ahyre, Peteco con Riendas Libres, Campedrinos y Teresa Parodi, entre otros.
ESCENARIO 1
Jorge Rojas será uno de los artistas principales del domingo 22 de noviembre
ESCENARIO 2
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15:00 - Nicolás Membriani y Paquito Ocaño
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16:15 - Peteco con Riendas Libres
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17:45 - Ahyre
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20:00 - Carafea
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21:45 - Lázaro Caballero
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23:45 - Soledad: 30 años (Parte 2)
ESCENARIO 3
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14:45 - Diableros Jujeños
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15:45 - Juanjo Abregú
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16:30 - Wara Calpanchay
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17:30 - Campedrinos
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18:45 - Gauchos of the Pampa
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19:30 - Teresa Parodi
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20:45 - Dúo Coplanacu
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22:00 - Maggie Cullen
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23:15 - Indio Lucio Rojas
Campedrinos llevará su música al escenario Pampa durante la segunda jornada
ESCENARIO 4
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14:00 - Payadores Gaboto-Tokar / Mariana Carrizo
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14:30 - Payadores Gaboto-Tokar
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15:00 a 20:15 - Peña abierta, clases de danza y Campeonato de Truco de la República
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20:15 - La Bruja Salguero
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21:30 - Los Berbel
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22:45 - Dos Más Uno
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00:00 - Malena Garnica
Con esta primera edición, República Folklore buscará reunir en Buenos Aires a distintas generaciones de artistas y público alrededor de la música, el baile y las tradiciones populares.