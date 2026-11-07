República Folklore anunció los horarios de su primera edición en Buenos Aires: la grilla

14:00 - Nicolás Membriani y Juanjo Abregú

15:00 - La Callejera

16:15 - Los Alonsitos

17:30 - Los Nombradores del Alba

20:00 - Abel Pintos

22:00 - Soledad: 30 años (Parte 1)

ESCENARIO 2

14:30 - Catherine Vergnes

15:30 - Nahuel Pennisi

16:45 - Cuti y Roberto Carabajal

19:00 - Cazzu

21:00 - Los Tekis

23:30 - Chaqueño Palavecino

ESCENARIO 3

15:00 - Malena Garnica

16:00 - Orozco-Barrientos

17:15 - Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu

18:15 - Nacho Cuellar

19:00 - Néstor Garnica

20:15 - Los de Imaguaré

21:30 - Nati Pastorutti

22:30 - Los Tabaleros

ESCENARIO 4

También habrá espacio para los payadores, las guitarreadas y las propuestas tradicionales:

13:30 - Payadores Gaboto-Tokar / Wara Calpanchay

14:15 - Payadores Gaboto-Tokar / Yoel Hernández

14:45 a 19:45 - Peña abierta, clases de danza y Campeonato de Truco de la República

19:45 - Tomás Lipán

21:00 - Los Bofill

22:00 - Jesús Toledo

23:15 - Tupá

La grilla del domingo 22 de noviembre

La segunda jornada tendrá como protagonistas a Jorge Rojas, Los Nocheros, Soledad, Sergio Galleguillo, Ahyre, Peteco con Riendas Libres, Campedrinos y Teresa Parodi, entre otros.

ESCENARIO 1

14:30 - Sele Vera

15:30 - OrellanaLucca

17:00 - Los Manseros Santiagueños

18:45 - Sergio Galleguillo

20:45 - Jorge Rojas

22:45 - Los Nocheros

Jorge Rojas será uno de los artistas principales del domingo 22 de noviembre

ESCENARIO 2

15:00 - Nicolás Membriani y Paquito Ocaño

16:15 - Peteco con Riendas Libres

17:45 - Ahyre

20:00 - Carafea

21:45 - Lázaro Caballero

23:45 - Soledad: 30 años (Parte 2)

ESCENARIO 3

14:45 - Diableros Jujeños

15:45 - Juanjo Abregú

16:30 - Wara Calpanchay

17:30 - Campedrinos

18:45 - Gauchos of the Pampa

19:30 - Teresa Parodi

20:45 - Dúo Coplanacu

22:00 - Maggie Cullen

23:15 - Indio Lucio Rojas

Campedrinos llevará su música al escenario Pampa durante la segunda jornada

ESCENARIO 4

14:00 - Payadores Gaboto-Tokar / Mariana Carrizo

14:30 - Payadores Gaboto-Tokar

15:00 a 20:15 - Peña abierta, clases de danza y Campeonato de Truco de la República

20:15 - La Bruja Salguero

21:30 - Los Berbel

22:45 - Dos Más Uno

00:00 - Malena Garnica

Con esta primera edición, República Folklore buscará reunir en Buenos Aires a distintas generaciones de artistas y público alrededor de la música, el baile y las tradiciones populares.