Ricardo Arjona corona más de tres décadas de historia con Argentina: las mejores imágenes

La historia entre Ricardo Arjona y Argentina comenzó en 1994 y desde entonces no ha dejado de crecer. Durante más de tres décadas, el artista construyó una relación única con el público local, reuniendo a millones de personas en algunos de los escenarios más emblemáticos del país.

El recorrido es tan impresionante como inédito: 34 funciones en el Luna Park, 8 conciertos en GEBA, 6 estadios Boca Juniors, 5 estadios Vélez Sarsfield, una residencia de 8 Movistar Arena en 2022 y ahora una histórica serie de 20 Movistar Arena en 2026.

6, 7 Y 9 DE JULIO 2026 - ¡ÚLTIMOS TICKETS!