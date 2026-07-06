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Ricardo Arjona corona más de tres décadas de historia con Argentina: las mejores imágenes

Tras más de tres décadas de una relación inquebrantable con el público argentino, Ricardo Arjona alcanza un nuevo récord con una seguidilla de 20 shows en el Arena.

6 jul 2026, 08:00
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Ricardo Arjona
Ricardo Arjona

La historia de Ricardo Arjona en Argentina alcanza en 2026 su capítulo más extraordinario. Tras agotar 14 funciones consecutivas durante mayo y registrar una demanda sin precedentes, el artista sumó seis últimas presentaciones en el Movistar Arena, llevando su residencia a un total de 20 conciertos y estableciendo una marca histórica dentro de los espectáculos internacionales realizados en el Movistar Arena siendo el único cantante en hacer 20 shows en el recinto de villa crespo y con más de 280.000 mil tickets vendidos en su paso por Argentina.

La magnitud del fenómeno también se refleja detrás del escenario. Para hacer posible esta histórica residencia en Argentina, más de 300 personas trabajan diariamente en la operación de los 20 conciertos. La producción moviliza 20 camiones que transportan íntegramente el espectáculo: más de 300 metros de pantallas LED, una escenografía diseñada especialmente para esta gira, 400 artefactos de iluminación, 30 cabezales láser, 40 máquinas de humo y 40 máquinas de confeti que forman parte de una puesta visual sin precedentes.

A este despliegue se suman más de 150 técnicos locales encargados del montaje, ensamble y puesta en marcha de toda la estructura que da vida a cada función.

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Se trata de operativo de precisión que transforma al Movistar Arena cada noche y confirma que "Lo Que El Seco No Dijo" no sólo es uno de los espectáculos más convocantes del continente, sino también una de las producciones más ambiciosas de Argentina en los últimos años.

La historia entre Ricardo Arjona y Argentina comenzó en 1994 y desde entonces no ha dejado de crecer. Durante más de tres décadas, el artista construyó una relación única con el público local, reuniendo a millones de personas en algunos de los escenarios más emblemáticos del país.

El recorrido es tan impresionante como inédito: 34 funciones en el Luna Park, 8 conciertos en GEBA, 6 estadios Boca Juniors, 5 estadios Vélez Sarsfield, una residencia de 8 Movistar Arena en 2022 y ahora una histórica serie de 20 Movistar Arena en 2026.

6, 7 Y 9 DE JULIO 2026 - ¡ÚLTIMOS TICKETS!

     

 

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