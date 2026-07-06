Ricardo Arjona corona más de tres décadas de historia con Argentina: las mejores imágenes

La historia de Ricardo Arjona en Argentina alcanza en 2026 su capítulo más extraordinario. Tras agotar 14 funciones consecutivas durante mayo y registrar una demanda sin precedentes, el artista sumó seis últimas presentaciones en el Movistar Arena, llevando su residencia a un total de 20 conciertos y estableciendo una marca histórica dentro de los espectáculos internacionales realizados en el Movistar Arena siendo el único cantante en hacer 20 shows en el recinto de villa crespo y con más de 280.000 mil tickets vendidos en su paso por Argentina.