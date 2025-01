Rod Stewart regresa a la Argentina en su última gira mundial

Cada espectáculo promete una noche sin precedentes de éxitos icónicos y una producción de concierto digna de uno de los mejores artistas en vivo de nuestro tiempo.

One Last Time reúne éxitos que encabezan las listas de la incomparable carrera de Stewart, y su lista de canciones repleta de éxitos que incluye “You Wear It Well”, “Maggie May”, “Da Ya Think I'm Sexy”, “The First Cut is the Deepest”, “Tonight’s the Night,” “Every Picture Tells A Story,” “Infatuation,” “Forever Young,” “Ooh La La (I Wish That I Knew What I Know Now),” “Young Turks,” “Have I Told You Lately That I Love You,” “Rhythm of My Heart,” “Broken Arrow,” “Forever Young” y muchos más.

En la sexta década de su carrera y sin bajar el ritmo, en 2024 Rod Stewart lanzó su 33º álbum de estudio, Swing Fever, una colaboración con Jools Holland con su Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records), realizó una gira por Asia y Europa antes de cerrar su residencia récord de 13 años en Las Vegas, Rod Stewart: The Hits.

Acerca de Rod Stewart

Rod Stewart es uno de los artistas más vendidos en la historia de la música grabada con más de 250 millones de discos y sencillos vendidos en todo el mundo.

Su voz, estilo y composición característicos han trascendido todos los géneros de la música popular, incluido el rock, el folk, el soul, el R&B y el Great American Songbook, lo que lo convierte en una de las pocas estrellas que disfruta de álbumes que encabezan las listas de éxitos a lo largo de cada década de su carrera.

Stewart ha obtenido varios de los premios más importantes de la industria, incluidos dos incorporaciones al Rock & Roll Hall of Fame, el premio ASCAP Founders Award por composición, el autor más vendido del New York Times, GRAMMY™ Living Legend, y en 2016 se convirtió oficialmente en “Sir Rod Stewart” después de ser nombrado caballero en el Palacio de Buckingham por sus servicios a la música y la caridad.

En 2023, su primera incursión fuera de la música, Wolfie's Whisky, fue otro éxito de crítica y rápidamente fue acogido en todo el mundo. En 2024, abordó otro género musical con el lanzamiento de Swing Fever, su álbum de estudio número 33.

El álbum, una colaboración con Jools Holland y su Rhythm & Blues Orchestra, un brillante saludo de 13 tracks a las canciones eternas de los años de las big band, le valió su undécimo álbum número uno en el Reino Unido, una hazaña que comparte con David Bowie, Taylor Swift y U2 en la lista de todos los tiempos de los artistas con más álbumes número uno en el Reino Unido.

Realizó una gira por Asia y Europa antes de cerrar su residencia récord de 13 años en Las Vegas, “Rod Stewart: The Hits”.