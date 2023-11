 Sarah Lenore estrena "Crazy", su nuevo single con Warner Music Latina 

La canción, que es mayormente en español con acentos de “spanglish”, es de un tono sensual donde Sarah relata una fantasía que nace de un encuentro casual.

“Pasé mucho tiempo de mi vida cuidando mi cuerpo, era hora de mostrar un poco más sin pensar en lo que puedan decir, soy una mujer absolutamente consciente de que somos mucho más que un cuerpo, pero este es mi presente y mi presente tiene este cuerpo y tiene una mente que intento mantener sana, y créanme que eso cuesta mucho más que mantener un cuerpo” cuenta Sarah.

“He pasado momentos donde por fuera me veía muy bien, pero por dentro me sentía oscura, llena de miedos, inseguridades.. los artistas, como todos los seres humanos, tenemos un lado que nadie ve, quizás es un deber el poder aprovechar la oportunidad de tener un espacio algo más público para poder contarle a la gente que no está sola y que todos tenemos nuestros grises” agrega la “ArgenGringa”.

Además se suma a la problemática actual con respecto a la salud mental, ”A diferencia de Estados Unidos, he notado que en Argentina y en otros países del mundo se está volviendo más normal poder hablar de nuestros problemas de salud mental más abiertamente y eso es algo para ponderar y promover”.

Sarah Lenore se encuentra preparando un repertorio de canciones para dar un concierto en Argentina para Marzo del año 2024, además de estar co-escribiendo un nuevo proyecto de ficción para televisión junto a al productor argentino radicado en Miami Jose Luis Pagán.

“El 2024 será un año clave en vida, y tengo muchas ganas de pasar mas tiempo en argentina, mi segunda casa. Siento que como país argentina tiene un potencial increíble .. ojalá que las cosas puedan salir adelante por el bien de tanta gente a la que he aprendido a querer y valorar como nunca me lo hubiera imaginado, que país tan bello, es hora de que salga adelante de una vez y para siempre”.