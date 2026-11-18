Más que un recorrido por canciones inolvidables, Serú Girán por Lebón y Aznar confirma que este repertorio sigue interpelando al presente. Clásicos como “Seminare”, “Canción de Alicia en el país”, “Desarma y sangra”, “Peperina”, “Cinema Verité”, “Frecuencia Modulada” y muchos más continúan emocionando con la misma intensidad, convirtiendo cada función, como ocurrirá el próximo 22 de noviembre, en una celebración colectiva de una de las obras más trascendentes de la música popular argentina. Un concierto histórico, y la última oportunidad de vivirlo en Buenos Aires: quedan las últimas entradas.

PRÓXIMOS SHOWS

22 de noviembre | Movistar Arena | Buenos Aires

5 de diciembre | Hipódromo | La Plata

7 de diciembre | Anfiteatro Municipal | Rosario

17 de diciembre | Antel Arena | Uruguay

2027

23 de enero | Polideportivo | Mar del Plata

3 de abril | Quality Arena | Córdoba