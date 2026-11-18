Serú Girán por Lebón y Aznar comenzó siendo una serie de conciertos muy esperados y terminó transformándose en un verdadero fenómeno, con siete Movistar Arena agotados en tiempo récord, al igual que distintos shows en el interior del país. Una gira histórica, un fenómeno que no paró de crecer y que comienza a despedir el año con una nueva fecha del concierto de la década en Buenos Aires: el próximo domingo 22 de noviembre, el Día de la Música, en el Movistar Arena, con las últimas entradas disponibles.