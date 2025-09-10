Vuelve Alejandro Sanz a la Argentina: cuándo y dónde serán sus shows

El merecido éxito de este trabajo, sumado al increíble arranque de gira en México, que sigue batiendo récords, ha impulsado la siguiente fase del tour, que verá a Alejandro Sanz llevar su espectáculo a algunos de los estadios y arenas más importantes de Latinoamérica.
LAS FECHAS CONFIRMADAS PARA LA GIRA LATINOAMERICANA 2026 SON:
13 DE FEBRERO - ARENA MOVISTAR - BOGOTÁ, COLOMBIA
19 DE FEBRERO - ESTADIO OLÍMPICO ATAHUALPA - QUITO, ECUADOR
21 DE FEBRERO - ESTADIO MODELO - GUAYAQUIL, ECUADOR
25 DE FEBRERO - ESTADIO NACIONAL - LIMA, PERÚ
28 DE FEBRERO - ESTADIO BICENTENARIO LA FLORIDA - SANTIAGO, CHILE
4 DE MARZO - AUTÓDROMO DE LA CIUDAD DE ROSARIO - ROSARIO, ARGENTINA
6 DE MARZO - CAMPO DE POLO - BUENOS AIRES, ARGENTINA
8 DE MARZO - ESTADIO KEMPES - CÓRDOBA, ARGENTINA