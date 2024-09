Nacha Guevara habló desde su internación tras haber sido operada de urgencia y reveló cómo está

"Lo que les quiero contar es que estoy bien, que se queden tranquilos. Me siento bien. Todo lo que se hizo, se hizo muy bien, con mucho amor, con mucha eficiencia", sumó de inmediato.

Al tiempo que aseguró: "Aunque les parezca mentira, ha sido un muy buena experiencia", para luego explicar el motivo de la intervención: "Lo que me sucedió es que tenía un dolor en el pie izquierdo y me hice ver porque no se me iba. Me hicieron un estudio y descubrieron que había un arteria que estaba obstruida. Entonces había que desobstruirla".

Tras ello, Nacha anunció que su espectáculo musical previsto para esta noche en el Torcuato Tasso quedó pospuesto para el 5 de octubre, dos días después de su cumpleaños.

Por último Guevara, quien se prepara para debutar el próximo 23 de septiembre en el jurado del Cantando 2024 en la pantalla de América TV, se despidió asegurando haber estado espléndidamente atendida tanto en el sentido profesional, como emocional y personal.

"He recibido mucho cariño aquí y mucho cariño de afuera, de ustedes. Y me he dado cuenta que cuando la medicina es buena y cuando hay cariño de afuera y de adentro, la sanación es más rápida porque ustedes saben que el amor sana", concluyó sonriente.

Nacha Guevara internada.jpg

Nacha Guevara fue intervenida de urgencia tras dos días de internación

Fue este viernes por la noche, a pocos días del debut del Cantando 2024 (América) el próximo 23 de septiembre, cuando se supo que una de sus jurados, Nacha Guevara, fue operada de urgencia luego de estar dos días internada.

“Nacha Guevara internada y operada. Fue internada hace dos días y después de todos los estudios llegaron al diagnóstico: el problema fue en la serrería de una pierna que tenía poco flujo y con cierta estrechez”, informó Daniel Ambrosino en su cuenta de X.

Nacha Guevara internada

De esta forma, el procedimiento continuó con la colocación de un stent, un pequeño tubo de metal que se expande dentro de una arteria del corazón.

“Está muy bien internada en el Sanatorio Finochietto y atendida por el dr Guillermo Capuya y todo confirmado por su hijo Ariel Mastro”, agregó el periodista.

Por último, informó que la cantante continuará en observación y quedará internada durante el fin de semana para una debida recuperación y así poder retomar sus compromisos laborales.