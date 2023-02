Nació Tao, el primer hijo de Calu Rivero y Aíto de la Rúa

Embed

“Nació Tao, por el taoísmo le han puesto este nombre. Tao, el camino de la vida. Para Calu Rivero que está feliz, enamorada de ese hijito, y Aíto de la Rúa. Así que acaba de nacer, primicia de Intrusos”, agregó la panelista.

“Ay, bienvenido, me encanta. Que sea con muchísima salud”, acotó Flor de la V.

Calu Rivero Panza 11.jpg

A pocas horas de dar a luz, Calu Rivero posó con su panza al desnudo junto a Aíto de la Rúa

Desde que se conoció a mediados del año pasado que Calu Rivero esperaba su primer hijo junto a su pareja Aíto de la Rúa, tras contarse en primicia la buena nueva en LAM (América TV), la actriz comenzó a compartir desde sus redes sociales el avance diario de su gestación.

Siempre apegada a todo lo natural básicamente desde que se alejó de la televisión tras su salida de Dulce amor, de la que luego se conocería su denuncia por acoso a Juan Darthés, y hasta se cambió el nombre apodándose Dignity, Rivero viene preparándose para el nacimiento de Tao, su primer hijo.

image.png

En tanto, mientras espera las señales de la madre naturaleza para parir de la manera más natural posible a Tao, este martes 21 de febrero Calu Rivero decidió compartir quizás sus últimas fotos junto al padre de su hijo con el bebé dentro de su vientre.

Con una serie de postales, donde se la puede ver con sólo una bikini color marrón junto al hijo del ex presidente argentino Fernando de la Rúa, Calu Rivero escribió en su cuenta de Instagram "In the flow of nature", que significa "en el fluir de la naturaleza", la actriz mostró los últimos momentos de su enorme panza embarazada. Probablemente las próximas sean con Tao ya en sus brazos.