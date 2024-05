Nació Theo, el hijo de Gabriela Sobrado: la primera foto que compartió la conductora

Por su parte, la actriz Ángele Balbiani expresó: “¡Ay, qué lindo! ¡Felicitaciones, Gaby”. Carlos Monti, en tanto, comentó: “Buena vida para Theo. ¡Felicidades!”.

Días atrás, Sobrado dialogó con Primicias Ya y reveló que "hace tres años y tres meses que empecé con el tratamiento. Ahora, que mi hijo está por nacer, me doy cuenta que fue un camino larguísimo hasta acá".

gabriela sobrado.jpg

El ritual espiritual que vivió Gabriela Sobrado para pedir ser madre: "Fue mágico"

En diciembre del 2023, la conductora de MShow (Ciudad Magazine), Gabriela Sobrado, anunció al aire su embarazo. “Quería contarles de una manera muy especial que luego de 2 años y medio de estar haciendo distintos tratamientos, quiero contarles que estoy embarazada casi de 4 meses de mi ex novio", expresó en ese momento, visiblemente emocionada.

En la recta final, a pocos días de la llegada del bebé, la presentadora habló con PrimiciasYa sobre la maternidad. "Estoy viviendo un momento glorioso comparado con todo lo que viví para llegar a donde estoy hoy. Disfruté mucho del embarazo, más allá de algunas náuseas y algo de ansiedad", afirmó.

Gabriela recordó que tuvo que iniciar un largo tratamiento para poder concebir: "Era algo que postergaba por el trabajo y la vida se te va pasando. Hace tres años y tres meses que empecé con el tratamiento. Ahora, que mi hijo está por nacer, me doy cuenta que fue un camino larguísimo hasta acá".

La conductora mencionó que se llevó muchas desilusiones, pero fue paciente y siguió adelante para concretar su sueño. "Pasé por tres clínicas distintas, dos en Argentina y una en Estados Unidos, y muchos médicos. En la última clínica, después de varios intentos, logramos la fecundación. Hay que tener mucha paciencia y un entorno que acompañe", detalló.

Por otro lado, la figura de Ciudad Magazine relató una experiencia espiritual en la cual lanzó su deseo: "Yo amo esquiar. En agosto, me fui a esquiar a Ushuaia. Me encontré con unos amigos allá y me dijeron: 'Andá tu montaña y pedíselo al universo'. Hice una travesía, un fuera de pista, caminando media hora. En un momento me detuve, me senté, escuché el ruido de los árboles, el silencio.... fue todo muy mágico. Dije: 'universo, Dios, lo dejo en sus manos, va a ser mi último esfuerzo'. Nunca antes me había tomado una pausa para decir: 'lo pido'".

En esta etapa tan especial, Gabriela destaca que su ex novio está a su lado: "Esta es una decisión que tomé con mi ex novio, con quien mantenemos una excelente relación. Los dos estamos muy contentos. Él vive en Estados Unidos, pero va a venir para el parto".

La presentadora rememoró cómo fue que decidió dar la noticia en MShow. "Se había filtrado. Entonces, le dije a mi jefe: 'Prefiero decirlo yo'. Quería contarlo de mi boca y que no digan cualquier cosa. Decidí contar todo lo que fue. Fue maravilloso como empezaron a escribir muchas mujeres por Instagram, que estuvieron en la misma situación que yo", describió.

Al finalizar, Gabriela dejó un consejo para las mujeres que están en tratamiento para poder tener un bebé. "Son muchísimas las mujeres que están en el mismo proceso y no dicen nada. Yo le recomiendo que lo transiten con alguna amigo o un ser querido. Es muy importante el entorno", señaló.

Fotos: @photojohnnyar