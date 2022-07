Nahuel Lodi, el novio de Pepe Cibrián, atrincherado en la casa del actor

Embed

Este lunes, el ciclo de América TV contaron que Nahuel está en la casa de Pepe en Pilar y no se quiere ir. "Está atrincherado en la casa en la que vivían. La palabra que usaron fue esa. Hace un tiempo, Pepe tuvo un momento económico complicado y quería salir a vender esa propiedad", comentó la panelista.

Al parecer, el joven quiere intentar recomponer el vínculo y tratar de salvar la pareja. Sin embargo, el director teatral cree que la situación es irremontable, se siente traicionado y no está dispuesto a perdonar una infidelidad.

De hecho, el fin de semana, en una nota con Implacables, Pepe reveló que tuvo una charla con su pareja por medio de alguien en común, apenas supo del engaño.. “Al enterarme yo estaba en un spa, entonces me lo comentaron y obviamente al ver el video le pedí a alguien que hable con Nahuel y que se fuera, no tenía nada más que hablar, no hay una solución para eso”, sentenció.

Qué dijo Nahuel Lodi, el marido de Pepe Cibrián, tras el video donde está con otro hombre

El viernes en Intrusos (América TV) dieron a conocer un video polémico, donde aparece Nahuel Lodi, el marido de Pepe Cibrián, con otro hombre en un boliche, según detalló el periodista Gonzalo Vázquez.

Después de pasar el material al aire, el panelista reveló que se comunicó con la pareja del director teatral, quien le indicó que no tienen intenciones de hacer declaraciones, al menos por ahora: "Le mostré las fotos. Me dijo que la foto no es actual y que prefería no hablar de esto porque es una situación compleja y dolorosa".

De todos modos, Cibrián tendría intenciones de poner un punto final a su relación con el joven. "A nuestra producción le consta que Pepe se quiere separar. Lo que dice es que vienen pasando determinadas cuestiones que lo tienen casado. Esta es la gota que rebalsó el vaso. Ahora, él está en Córdoba y cuando llegue a Buenos Aires va a separarse de Nahuel", explicó Vázquez.