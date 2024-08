Nancy Pazos sobre la filtración del video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández: "No es un delito y..."

"Yo sé que sirve para los minutos en televisión y sube el rating, pero éticamente...", empezó a decir Pazos cuando Pablo Duggan, conductor del envío la interrumpió para recordarle que el video de Tamara sucedió en el despacho público y está protagonizado por quien en ese momento era el Presidente de la Nación.

"No importa. No es un delito, no corresponde. No es un delito, y lo único que hace es denigrar a la mujer", respondió la también panelista de A la Barbarossa (Telefe).

Luego, refiriéndose a las fotos publicadas por Infobae, donde se ven el rostro y los brazos de Fabiola Yañez tras sufrir violencia de género, dijo: "Acto seguido, la siguiente cosa que quiero decir es que no necesito y no estoy de acuerdo con que sea necesario mostrar las fotos de Fabiola Yañez en compota".

Por su parte, Mariana Brey dijo: "El que se hizo un fiestín con todos nosotros, fue justamente este Presidente. Por eso la sociedad siente tanto asco e indignación en este momento, por las imágenes de Tamara...". Interrumpiéndola, Nancy la cruzó y le reprochó que no era necesario nombrar a Tamara Pettinato.

"Vi las imágenes y me dieron asco e indignación. Porque estas visitas al Presidente, muchas de ellas, fueron durante la pandemia de Covid, donde los negocios ceraban, la gente se cagda de hambre, no podías salir, yo no pude despedir a mi abuela que se murió", continuó Brey. "Se murió mi papá y mi mamá", acotó Pazos antes de llamar "carroñera" a Brey.

Nancy, entonces, le preguntó a Brey si la hija de Roberto Pettinato era culpable de todo lo que sucedió en pandemia. "La culpa es de un Presidente que invitaba mujeres en plena pandemia para divertirse y filmarlas", añadió.

Por último, Pazos sentenció: "Nadie eligió de Presidenta ni de nada, y nada de lo que ha hecho es un delito".

Embed

Qué dijo Tamara Pettinato sobre sus visitas a Alberto Fernández en la Casa Rosada: "Fui por..."

En medio del escándalo por las denuncias contra Alberto Fernández por violencia de género, este jueves se conoció un polémico video de Tamara Pettinato en una de sus visitas a la Casa Rosada durante sus años como presidente.

Dado que sus visitas ya era de público conocimiento, antes de que salga a la luz el video de ella en el despacho presidencial, Tamara había realizado un descargo al respecto en el programa conducido por Ernesto Tenembaum en Radio con Vos.

"Yo había pedido que no hablemos del tema, porque se que es poner el foco y que me sigan puteando, no paro de recibir mensajes y dicen gato, pete…, pu…, sin saber si quiera por que fui. No voy a decir cuál fue el motivo y qué temas hablamos porque es algo privado", declaró en su momento.

Y continuó: "No siento que tenga la obligación de explicarlo. Entiendo el enojo de la gente por quien entraba y salía de Olivos si n saber el motivo, pero otro es la violencia que viene después".

“¿Quieren que diga algo? Si, fui por un tema personal que no siento la obligación de explicar, y no sé si a los hombres que fueron les cuestionan tanto el motivo", concluyó.