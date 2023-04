Nancy Pazos y Robertito Funes protagonizan una fuerte interna en el programa de Georgina Barbarossa: "Lo detesto"

Entrevistado por el ciclo de América TV para aclarar la situación, luego de que la ausencia de Pazos sea notoria cada vez que Robertito reemplaza a Georgina en la conducción, Funes Ugarte dijo no tener problemas con Nancy, y aseguró que "está todo bien".

Sin embargo, minutos después de la nota Nancy se comunicó con Karina Iavícoli y le contó como se dieron las cosas, desde su punto de vista. "Nunca me lleve mal, al contrario, pero me re cagó un laburo mal y quedé dolida", aseguró la ex de Diego Santilli sobre el conductor, que en simultáneo se comunicó con Pablo Layús, y dio su versión de los hechos.

"Yo fui a buscar laburo, Nancy nunca me recomendó en la radio. Cuando me dieron ese horario, le comenté a ella que me lo habían ofrecido y se enojó. En la radio dije que si era de ella no quería saber nada, pero me dijeron que la estaban esperando desde hace tres meses y como no apareció quedó libre el espacio", aclaró Robertito, quien se definió como "un laburante".

Nancy Pazos se desnudó en su nuevo programa de radio y publicó la foto en las redes

Si bien durante los últimos cuatro meses Nancy Pazos forma parte de los analistas de Gran Hermano 2022, por lo que cada dos por tres su nombre ha quedado en medio de algún cruce polémico sea con los participantes que van saliendo del reality de Telefe o con algún colega con el que ha hablado del tema, este 1 de marzo comenzó una nueva temporada de su clásico programa de radio dedicado a la actualidad más dura.

Así, este 1° de marzo la periodista política arrancó otro año de Ruleta Rusa, en la primera mañana de FM Mega (98.3) acompañada por un grupo de columnistas dedicados a analizar distintos aspectos de la realidad.

Pero como para debutar con todo, y fiel a su estilo rupturista y provocativo, la ex de Diego Santilli no tuvo mejor idea que al hablar de la novena ola de calor que azota a Buenos Aires empezar a desvestirse durante el abordaje de la noticia.

Y como para que los oyentes comprobasen que era cierto que estaba desvistiéndose mientras hacía el programa radial, compartió una postal suya al aire desde su cuenta de Twitter sin remera, y la acompañó con parte de la letra de Hace calor, la canción de Andrés Calamaro: "Hace calor, hace calor, yo tengo la receta para estar mucho mejor. Sin truco, sin prisa, te entrego mi sonrisa como una sacerdotisa del amor... #AndresCalamaro #RuletaRusa".