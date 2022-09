Natalia Oreiro asombrada con la figura detrás del personaje en ¿Quién es la máscara?

Con un gran tono de voz y una perfecta pronunciación en inglés, la talentosa creadora de la legendaria frase "arte, arte, arte" interpretó bajo el personaje de Hipo, la canción (I Can't Get No) Satisfaction, de los Rolling Stones.

Fue Roberto Moldavsky quien acertó que la reconocida artista plástica se escondía detrás del disfraz, y festejó con sus compañeros el haber adivinado.

Con una escenografía imponente, en el ciclo cada noche, dos famosos compiten en tres rondas de eliminación camuflados con máscaras y trajes.

Los cuatro investigadores, a cargo de Wanda Nara, Karina “La Princesita”, Moldavsky y Lizy Tagliani, deberán guiarse por sus voces para poder encontrar las primeras pistas. Luego, serán sometidos a una serie de preguntas para descubrir quién se encuentra detrás de la máscara.

¿Quién es la máscara?: El fuerte reclamo económico de Lizy Tagliani a Wanda Nara

En la segunda edición de ¿Quién es la máscara? (Telefe) continuaron las competencias entre los misteriosos personajes, y también los reproches al aire de los “investigadores”, como el de Lizy Tagliani a Wanda Nara.

Al terminar una de las canciones e intentar descubrir quién se encontraba detrás de la máscara, comenzaron a hablar de los contactos telefónicos de Wanda y la botinera le dijo a Lizy “por eso te hiciste amiga mía tan rápido”.

“Mirá, no me hagas hablar, fuimos a comer y tuve que dejar yo la propina, que gano en pesos”, le reclamó Lizy a Wanda, haciéndole saber que sus presentes económicos ni se asemejan.

Entre risas, Wanda se excusó y le dijo entre risas: “es que no tengo pesos, llegué recién, qué querés que haga”.

Lo cierto es que tanto Lizy como Wanda tienen muy buena onda, incluso, días atrás, la actriz festejó su cumpleaños, y la botinera fue una de las invitadas de lujo al encuentro.