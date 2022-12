Natalia Oreiro reveló el picante motivo por el que no quiso viajar al Mundial Qatar 2022

"No me copa tanto el lugar. Malas las reglas de ahí, no me gustan", sentenció en diálogo con Paparazzi, en referencia a lo que sucede en el país, que no se cumplen los derechos humanos, están en contra de la comunidad LGBTIQ y perpetúan la violencia hacia la mujer.

natalia-oreiro.jpg

Natalia Oreiro regresa a la televisión en el 2023 tras haber hecho ¿Quién es la máscara?

Paramount y Telefe realizaron su Upfront 2023 en un evento del que participaron más de 400 líderes de las compañías y agencias más relevantes de la región sur. Desde sus estudios en Martínez, Marley fue el host de esta celebración que tuvo una gran puesta en escena con shows en vivo y diversas performances junto con los principales talentos de este gran ecosistema.

Darío Turovelzky, SVP Director General de Paramount Cono Sur fue quien dio la bienvenida a los invitados a este gran evento en el que se presentó a los anunciantes la visión del futuro de la compañía. “Con todas nuestras marcas, plataformas y nuevos negocios, tenemos el ecosistema más poderoso de la industria en el Cono Sur”, destacó. Además, celebró los grandes resultados obtenidos a lo largo del 2022, tanto en los canales de televisión abierta, Telefe y Chilevisión, como las plataformas de streaming, Paramount+ y Pluto TV.

Con la presencia de Santiago del Moro, se presentó Gran Hermano, el reality más exitoso del mundo que en su estreno en Argentina superó el 60% de share.

Y como novedad, Paramount anunció el regreso en 2023 de Got Talent Argentina con la conducción de Lizy Tagliani, y el debut del atrapante reality Survivor a cargo de Marley.

Además, la vuelta de Susana Giménez, la diva número uno de la televisión argentina; el estreno de The Challenge con 16 figuras que se pondrán a prueba en exigentes desafíos físicos; una nueva temporada de MasterChef con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, y Show Mammon, un ciclo repleto de música y humor con Jey Mammón.

También será un año para vivir juntos grandes experiencias, con la entrega de los Martín Fierro 2023, los premios más prestigiosos de la televisión y la nueva ficción que estará protagonizada por la talentosa actriz Natalia Oreiro luego de haber conducido este año ¿Quién es la máscara?.