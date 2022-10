Natalia Oreiro bancó fuerte Guillermina Valdés tras ser acusada de traicionar a Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se separaron en mayo de este año.

Así, con su habitual educación y simpatía, Natalia Oreiro opinó del tema. "Primero que Guillermina no está. Y segundo, si estuviera cualquier personaje que tuviera una relación con alguien del otro lado... nosotros no sabíamos en qué horarios íbamos a estar. No teníamos idea. Se decidió por un tema de arriba", explicó cautelosa la uruguaya desligando en todo momento a Guillermina Valdés de toda responsabilidad en el caso de que efectivamente esté debajo de alguna máscara.

Al mismo tiempo, sobre si lo de Valdés sería una real traición a Marcelo Tinelli, Oreiro la bancó fuerte al deslizar: "No sé, pero realmente no me parece. Para nada. Y además, Guille me parece que es divina. Es una diosa que está en un re lindo momento de ella. Solo se merecen cosas lindas. Ojalá la tuviéramos con nosotros".

La firme postura de Yanina Latorre sobre la participación de Guillermina Valdés en ¿Quién es la máscara?

El martes en LAM (América TV), Yanina Latorre fue dura al referirse a Guillermina Valdés y su participación en ¿Quién es la máscara?. Según trascendió, la modelo está detrás de Oli, el pez globo, uno de los personajes del programa.

“¿Tenés que ir recién separada, con el padre de tu hijo, viviendo en el mismo edificio bancado por él, con el chofer de él y ahora estás sin laburo, y justo al programa que le ponen de competencia?”, sostuvo la panelista. En tanto, desde su cuenta de Twitter Guillermina le respondió tajante. "Jamás me podría hacer cargo de las barbaridades que se dijeron, todo, absolutamente todo lo que hago en mi vida, lo hago desde el mayor Amor. Y si estoy o no en un lugar siempre será movida desde mi corazón", afirmó.

yanina-latorre-lam.jpg Yanina Latorre, una de las voces críticas con Guillermina Valdés por su supuesta participación en el programa de la competencia de su ex, Marcelo Tinelli.

Así, miércoles en el ciclo de América TV, Yanina ratificó sus dichos. "Me hago cargo porque soy la que más le di. Reina, antes de tuitear, buscá lo que dijimos porque no te matamos", señaló. Además, aclaró que no dijo ninguna "barbaridad" y remarcó que le cae muy bien la ex de Marcelo Tinelli. "Yo tengo derecho a decir la verdad. Lo que yo opino. A mí me parece incensario ir al programa de la competencia", añadió.

En ese momento, Estefi Berardi se metió y le recordó a su compañera: "Diste a entender que era una mantenida.... que Marcelo le paga todo". Pero Yanina la frenó en seco y aclaró su postura. "Yo no dije eso. Dije que me parecía innecesario, que me parecía que era una falta de códigos de su parte", sentenció.