Natalie Weber destrozó a Sebastián Yatra tras sus polémicos dichos: "Payaso"

“Si tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar. Me darían ganas de ser infiel. Me daría ganas, aunque esté enamorado de alguien”, había revelado.

En Desayuno Americano (América TV), Weber se refirió a los dichos del músico: “Sebastián Yatra estuvo hablando de la infidelidad. Pobre Tini, pobre todas las que salieron con él. Dijo que como máximo puede estar sin ser infiel un año…”.

“Bueno, lo blanqueó. Está bien... Yo aplaudo la sinceridad”, opinó Pamela David y Weber agregó: “Primero, hashtag: Yatra sos un payaso. Segundo, tenés que agradecer que Tini y Aitana te dieron bola. Tercero, qué es esto de ‘no se puede dejar de vivir’”.

“Si estás en una relación con alguien no quiere decir que dejes de vivir. ¿Tenés que ser infiel o tenés que tener relaciones sexuales con otra persona que no sea tu pareja? Un año (puede ser fiel) ¡Qué tupé que tiene Yatra! ¿Por qué no se dedica a hacer música?”, disparó la modelo.

El polémico comentario de Sebastián Yatra

Sebastián Yatra dejó sin palabras a más de uno con su confesión más íntima y sorprendente, con la que ha conseguido no dejar indiferente a nadie.

El colombiano estuvo como invitado al pódcast de Vicky Martín Berrocal "A solas con", en la que se mostró más sincero que nunca y habló de su parte más personal e íntima y también de su forma de entender el amor y de afrontarlo.

El ex de Tini contó que cuando era un niño era especialmente tímido, sin embargo, con los años fue venciendo esa timidez y a los 21 años vivió su primera relación estable con una chica colombiana a la que dedicó 'No hay nadie más'.

Más tarde, conoció a Julia, quien le inspiró para componer su tema ‘Cómo mirarte’, aunque reconoce que hasta el momento solo estuvo enamorado en dos ocasiones, Yatra conoció el amor de la mano de sus dos parejas más conocidas: Tini y Aitana.

Su relación con la artista argentina llegó a su fin tras la pandemia, mientras que su noviazgo con la intérprete de ‘Las Babys’ terminó el pasado mes de noviembre tras un año juntos.

La confesión más íntima de Sebastián Yatra

Sebastián aseguró en el pódcast de Vicky Martín Berrocal que "estas dos relaciones (con Tini y Aitana) ha sido más amor, mutuo, donde me siento bien y ha sido muy bonito", dijo, aunque admite que aún no ha encontrado el truco para que sus relaciones duren.

El intérprete de ‘Tacones Rojos’ señaló que, hasta el momento, siempre ha sido fiel, pero ninguna de sus relaciones ha durado más de un año.

"Ese ha sido mi tope, pero me pasa que digo: 'Si yo tuviese una relación más tiempo, me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien'", afirmó el cantante, que también se ha sincerado sobre si baraja tener una relación abierta en el futuro.

Yatra reconoció también que no descarta tener una relación de este tipo en el futuro y destaca que con el tipo de vida que lleva no le parece algo descabellado.

"Uno está en una relación y te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien. Yo sí, en este momento de mi vida con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados", cerró.