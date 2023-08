Natalie Weber se sinceró sobre lo que fue su lucha contra el cáncer: "Nunca les conté a..."

"¿Te acordas cuanto tiempo pasó hasta que les pudiste contar a tus hijos?", indagó la conductora Pamela David y Natalie reveló: "Nunca les conté. Recién ahora Mia, que es más grande y tiene 11, quizás lo habrá visto en internet o a través de algún compañerito".

En ese sentido, la mujer de Mauro Zárate explicó que sus hijos eran muy pequeños al momento de su enfermedad ya que tenían cuatro y un año. "Solamente les dije que mamá tenía una enfermedad y que se la iban a sacar pero no entendían", afirmó.

"Lo de Wanda fue como más rápido, porque lo contaron y además fue una punción. Lo mío fue estudios, ecografías, mamografía, fue más lento. De la primera ecografía al diagnóstico habré esperado un mes y medio", sostuvo Natalie.

"En ese mes y medio vas viendo la cara de los médicos como Wanda veía a las enfermeras. Yo veía la cara de los médicos y no estaba buena. Te vas acercando al diagnóstico sin escuchar la palabra", agregó.

La reacción de los profesionales que atendieron a Wanda Nara, antes de darle su diagnóstico

El lunes, en LAM, Ángel de Brito reveló que se comunicó con Wanda Nara durante el fin de semana. La mediática le contó cómo fueron los días de internación el Sanatorio Los Arcos y cuáles fueron las precisiones que le dieron los médicos.

"Me confirma la enfermedad que está atravesando, con nombre y apellido. Sigo eligiendo qué lo diga ella", afirmó el conductor de las noches de América TV.

En la conversación, Wanda le contó a Ángel que vivió un momento de mucho dramatismo durante su internación. La conductora de MasterChef le dijo que era impactante ver la reacción que tenían de los profesionales que la atendían, mientras ella seguía sin saber su diagnostico.

"Moví cielo y tierra para que me lo digan a mí. En el primer momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Yo le decía a Mauro: 'me voy a morir y no me lo dicen'”, le manifestó la botinera al conductor de LAM.

Finalmente, Wanda obtuvo un informe con su cuadro clínico, pero los medios llegaron antes y se le estrujó el corazón. "Tenían sospechas pero podían ser seis enfermedades distintas y no me decían porque no estaban completamente seguros. Me hice una biopsia que tardó entre 15 y 20 días y ahí se confirma. En mi caso, tardo 12 días pero me enteré por televisión. Yo se los decía a los médicos: 'ya lo dicen en la tele'”, sentenció.