Nazarena Vélez: "Estuve a punto de ser alcohólica después de la muerte de Fabián"

Nazarena rememoró que le costó muchísimo recuperarse de ese golpe. "Tuve que hacer mucho esfuerzo para no volverme loca", señaló.

La actriz indicó que Fabián hizo una inversión, que le salió mal y le produjo una enorme crisis. "Busqué explicación durante muchos años... Habían un montón de cosas que él no iba a poder afrontar. Yo me quedé en la calle", detalló.

Según su crudo relato, estaba con deudas e intentando comprender la decisión de su marido: "Estuve a punto de ser alcohólica. Me tomaba tres litros de vino por día después de lo de Fabián".

Sus hijos fueron el gran sostén en ese momento tan duro. "A mí me ayudaron mucho mis hijos. Si yo no tengo los tres nenes, no sé", sentenció.

El dolor de su hijo por la muerte de Fabián Rodríguez

Nazarena Vélez contó cómo vivió su hijo, Thiago, la muerte de su padre.

"Se levantaba a la noche con ataques de llanto", recordó.

La actriz mencionó que eso ocurría prácticamente todas las noches en su casa. "Me preguntaba y yo le decía 'papá murió' y, al otro día, me volvía a preguntar", siguió.

Con ayuda de terapia y su familia, Nazarena logró que consolar al más pequeño de su familia. "Hoy es un nene feliz y eso me llena de orgullo", cerró.