Nazarena Vélez reveló el duro motivo por el cual se decepcionó de Georgina Barbarossa

Mientras hablaba con Ángel de Brito, Nazarena señaló: “No volvería a trabajar con Georgina” y luego agregó: “Me decepcionó Georgina, nosotras nos conocíamos hace mucho tiempo y nos hicimos una relación muy linda en Grimaldi y me hice muy amiga, íbamos a comer siempre. Cuando pasa lo de Fabián yo necesitaba un mes porque no me podía poner de pié, se había matado mi marido y me había quedado en la calle. Me estaba volviendo loca”, explicó la panelista.