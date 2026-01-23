Nazarena Vélez le dijo de todo a La Tana de Gran Hermano tras separarse de su hijo, Chyno Agostini

Motorizada en un semblante agradable, La Tana valoró a su ex novio y manifestó: "Lo quiero mucho, es re buen pibe, re cariñoso, le deseo lo mejor. Es muy tierno. Nos conocimos en un streaming que tenía, ahí nada, me escribió al tiempo. Nos empezamos a ver, pero no serio, hasta que después estábamos enganchados".

Embed

Cómo anunció la separación La Tana Fenocchio del Chyno Agostini

La historia sentimental entre el Chyno Agostini (25) y Katia “La Tana” Fenocchio (34), ex participante de Gran Hermano, tuvo un recorrido tan breve como intenso. En poco más de una semana, pasaron de mostrarse juntos y muy cercanos en redes sociales a confirmar públicamente la separación, noticia que fue comunicada por la propia influencer.

El inicio del vínculo había quedado expuesto durante una transmisión en vivo de Instagram, donde ambos decidieron dejar de lado los rumores. Ante las preguntas insistentes de los seguidores, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini fue directo: “Nosotros ya nos besamos”. Segundos después, la pareja selló el momento con un beso frente a cámara, generando una catarata de reacciones y comentarios.

En medio de la repercusión, Nazarena Vélez se había referido al tema en diálogo exclusivo con Primicias Ya. Fiel a su estilo frontal, la actriz y productora priorizó el bienestar de su hijo por encima de cualquier especulación: “Que él esté bien y contento es lo único que me importa”.

El final del romance se confirmó el 18 de enero a través de las historias de Instagram de la ex Gran Hermano. Durante una dinámica de preguntas y respuestas, la influencer consultó a sus seguidores a quién les gustaría que invite a su stream. Un usuario respondió: “A mí me gustaría que estés soltera ”, y ella contestó sin rodeos: “Estoy soltera de nuevo”, junto a un emoji de ojos llorosos.

La Tana de GH posteo separación 1

La Tana de GH posteo separación 2

La Tana de GH posteo separación 3

La Tana de GH posteo separación 4

Las consultas no tardaron en multiplicarse. “¿Qué pasó con el Chyno Agostini que estás soltera nuevamente?”, quiso saber otro seguidor. La respuesta fue simple y honesta: “Nada. A veces las cosas no funcionan o simplemente uno es distinto al otro”.

Hubo también lugar para la autocrítica y la reflexión sobre la exposición mediática. “ Qué pena lo del Chyno, no duró nada, quizá no tendrían que haberse mostrado y que se enteren ”, comentó un usuario. La Tana coincidió en parte y respondió: “ Es que sí, después de tanta exposición todo se enfrió un poco. Deberíamos haber ido más lento. No se dio, pero bueno, la mejor, terminamos bien ”.

Finalmente, una pregunta directa apuntó a su historial sentimental: “Tana, ¿por qué no te duran las parejas? ¿Mala elección o sos vos?”. Lejos de esquivar el tema, la influencer fue contundente: “La pareja anterior que tuve la dejé yo y ahora yo decidí estar sola. Me gusta estar sola. Me aburro rápido, soy yo el problema”.

Sin escándalos ni reproches, La Tana eligió cerrar este capítulo con franqueza, dejando en claro que hoy prioriza su bienestar personal. El breve romance con el Chyno quedó así como una experiencia atravesada por la intensidad, la exposición y la velocidad propia de las redes sociales.