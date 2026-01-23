Nazarena Vélez le dijo de todo a La Tana de Gran Hermano tras separarse de su hijo, Chyno Agostini
Nazarena Vélez y Katia “La Tana” compartieron un intercambio en LAM luego de la reciente separación del Chyno Agostini. El cara a cara despertó un gran interés por el cruce de miradas y palabras entre ambas tras el final del vínculo.
23 ene 2026, 22:39
Nazarena Vélez le dijo de todo a La Tana de Gran Hermano tras separarse de su hijo, Chyno Agostini
El romance entre Katia “La Tana” Fenocchio y el Chyno Agostini fue breve, pero intenso. Blanquearon la relación una noche de semana durante un vivo de Instagram y, apenas una semana después, ya habían tomado caminos separados. Sin embargo, todo indica que el cariño entre ambos se mantiene intacto.
Lo cierto es que este 23 de enero, La Tana visitó LAM (América TV) y se refirió a aquellos días junto al artista. Pero no estuvo sola: en el móvil del ciclo que conduce Ángel de Brito también participó Nazarena Vélez, nada menos que su exsuegra, con quien compartió algunas palabras en un clima distendido y le dijo de todo.... todo lindo. Se deshizo de elogios, digamos.
Desde Villa Carlos Paz, la angelita explicó el extraño modo en que supo del romance de su hijo, estando en la ciudad cordobesa de temporada con Suspendan la Boda. “Me enteré por vos Ángel, el Chyno no cuenta nada ”, exteriorizó. Y luego enumeró las cualidades de su ex nuera: “ A mi me hablaron muy lindo de ella, no solo el Chyno, sino gente que la quiere mucho, eso me alcanzó saber que no era una tóxica, que no iba a ser perjudicial para mi hijo ”.
En esa sintonía, el conductor le consultó a su compañera su opinión de esa diferencia de edad que existía entre La Tana y el Chyno. Así, Vélez bromeó: “Yo le llevo ocho años al Bocha, qué voy a decir”. Y la ex Gran Hermano agregó: “Las redes me juzgaban mucho con la edad, la gente es mala”.
Motorizada en un semblante agradable, La Tana valoró a su ex novio y manifestó: "Lo quiero mucho, es re buen pibe, re cariñoso, le deseo lo mejor. Es muy tierno. Nos conocimos en un streaming que tenía, ahí nada, me escribió al tiempo. Nos empezamos a ver, pero no serio, hasta que después estábamos enganchados".
Embed
Cómo anunció la separación La Tana Fenocchio del Chyno Agostini
La historia sentimental entre el Chyno Agostini (25) y Katia “La Tana” Fenocchio (34), ex participante de Gran Hermano, tuvo un recorrido tan breve como intenso. En poco más de una semana, pasaron de mostrarse juntos y muy cercanos en redes sociales a confirmar públicamente la separación, noticia que fue comunicada por la propia influencer.
El inicio del vínculo había quedado expuesto durante una transmisión en vivo de Instagram, donde ambos decidieron dejar de lado los rumores. Ante las preguntas insistentes de los seguidores, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini fue directo: “Nosotros ya nos besamos”. Segundos después, la pareja selló el momento con un beso frente a cámara, generando una catarata de reacciones y comentarios.
En medio de la repercusión, Nazarena Vélez se había referido al tema en diálogo exclusivo con Primicias Ya. Fiel a su estilo frontal, la actriz y productora priorizó el bienestar de su hijo por encima de cualquier especulación: “Que él esté bien y contento es lo único que me importa”.
El final del romance se confirmó el 18 de enero a través de las historias de Instagram de la ex Gran Hermano. Durante una dinámica de preguntas y respuestas, la influencer consultó a sus seguidores a quién les gustaría que invite a su stream. Un usuario respondió: “A mí me gustaría que estés soltera ”, y ella contestó sin rodeos: “Estoy soltera de nuevo”, junto a un emoji de ojos llorosos.
Las consultas no tardaron en multiplicarse. “¿Qué pasó con el Chyno Agostini que estás soltera nuevamente?”, quiso saber otro seguidor. La respuesta fue simple y honesta: “Nada. A veces las cosas no funcionan o simplemente uno es distinto al otro”.
Hubo también lugar para la autocrítica y la reflexión sobre la exposición mediática. “ Qué pena lo del Chyno, no duró nada, quizá no tendrían que haberse mostrado y que se enteren ”, comentó un usuario. La Tana coincidió en parte y respondió: “ Es que sí, después de tanta exposición todo se enfrió un poco. Deberíamos haber ido más lento. No se dio, pero bueno, la mejor, terminamos bien ”.
Finalmente, una pregunta directa apuntó a su historial sentimental: “Tana, ¿por qué no te duran las parejas? ¿Mala elección o sos vos?”. Lejos de esquivar el tema, la influencer fue contundente: “La pareja anterior que tuve la dejé yo y ahora yo decidí estar sola. Me gusta estar sola. Me aburro rápido, soy yo el problema”.
Sin escándalos ni reproches, La Tana eligió cerrar este capítulo con franqueza, dejando en claro que hoy prioriza su bienestar personal. El breve romance con el Chyno quedó así como una experiencia atravesada por la intensidad, la exposición y la velocidad propia de las redes sociales.