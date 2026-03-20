Incomodidad total: Evangelina Anderson y el tenso momento con Ian Lucas tras ganar MasterChef
El influencer ganó el reality frente a su ex, que dejó en evidencia su incomodidad con gestos elocuentes. Así reaccionó Evangelina Anderson al triunfo de Ian Lucas en MasterChef Celebrity.
20 mar 2026, 10:50
Incomodidad total: Evangelina Anderson y el tenso momento con Ian Lucas tras ganar MasterChef
Lo que durante meses fue parte de una rutina instalada en la televisión llegó finalmente a su desenlace. La más reciente edición de MasterChef Celebrity (Telefe) bajó el telón en la noche del jueves con una definición que tuvo como protagonistas a dos figuras fuertes en redes sociales, muy reconocidas por el público joven pero con menor alcance en la audiencia masiva, al menos hasta ahora: Ian Lucas y La Reini.
En ese contexto, y en medio del revuelo que generó su breve y polémico vínculo con Evangelina Anderson, el influencer de perfil carismático logró imponerse ante el jurado y quedarse con el título. La final, que fue estirada por la producción a lo largo de dos emisiones con el objetivo de potenciar el rendimiento en pantalla, cumplió su cometido: el reality alcanzó picos de 19 puntos de rating, consolidando el interés del público en la instancia decisiva.
Como parte de los recursos narrativos que el ciclo desplegó en esta última etapa, se destacaron distintos elementos pensados para sumar emotividad y tensión. Entre ellos, la aparición de la abuela de Ian Lucas, quien rápidamente se convirtió en una figura entrañable dentro de la gala gracias a su vínculo cercano y su demostración de afecto genuino hacia su nieto. Sin embargo, no fue el único foco de atención: también hubo especial interés en seguir de cerca las reacciones de Evangelina Anderson, expareja de Martín Demichelis.
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Cabe recordar que, a lo largo de la competencia, lo que comenzó como un simple “shippeo” entre participantes derivó en un romance que, si bien nunca fue confirmado de manera oficial, tomó fuerza tras la difusión de imágenes y publicaciones en redes que evidenciaban una cercanía que iba más allá de la amistad. Por eso, todas las miradas estaban puestas en la modelo al momento de la consagración de Ian Lucas.
Sin embargo, su presencia en pantalla fue prácticamente nula. Esta ausencia alimentó distintas interpretaciones, desde una posible decisión de la producción para evitar mayor exposición hasta un eventual pedido de la propia Evangelina Anderson para frenar las versiones y comentarios en torno a su vida personal. A pesar de ello, se filtraron algunas imágenes que dejaron ver gestos de cierta incomodidad en su lenguaje corporal cuando se anunció al ganador.
En cuanto a su palabra, la modelo optó por la mesura. Durante la transmisión, dejó apenas un mensaje breve y directo: “Merecidísimo, el ganador de MasterChef tenía que ser Ian”, expresó Evangelina Anderson, en una intervención corta pero suficiente para marcar su postura en el cierre del ciclo.
Cuál fue la verdadera reacción de Ian Lucas al saber que era el campeón de MasterChef Celebrity
Ian Lucas se quedó con el título en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) y, para muchos seguidores del reality, su triunfo terminó siendo la consecuencia natural de un desempeño que fue de menor a mayor. Desde su primera aparición en las cocinas más famosas del país, el influencer dejó en claro que no estaba dispuesto a pasar desapercibido: mostró constancia, una fuerte dedicación por mejorar y una atención minuciosa a cada detalle, desde las técnicas hasta la presentación de sus platos. Esa evolución sostenida fue clave para imponerse en los tramos finales del certamen.
Sin embargo, más allá de la consagración, volvió a tomar fuerza una discusión que suele repetirse en este tipo de programas. Tal como ya había sucedido con La Voz Argentina, la producción decidió grabar más de un desenlace: uno con Ian Lucas como ganador y otro con Sofía Gonet levantando el trofeo. La medida busca evitar filtraciones antes de la emisión, pero no logra esquivar las críticas del público, que cada vez pone más el foco en este recurso.
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El aspecto más cuestionado gira en torno a la veracidad del momento cúlmine. El hecho de que existan finales alternativos registrados genera cierta incomodidad entre los televidentes, que sienten que la escena pierde frescura. Las reacciones dentro del estudio —tanto de los participantes como del jurado— ya no se perciben del todo genuinas, porque están atravesadas por una incertidumbre inevitable: casi nadie sabe cuál de las versiones será la que finalmente verá la audiencia en pantalla.
En ese contexto, la emoción más auténtica del flamante campeón no se vio en la gala televisiva, sino en el contenido digital paralelo. Durante el stream oficial de Telefe, que compartió junto a Grego Rosello, China Ansa y Nati Jota, y que también contó con la presencia de La Reini, siguieron minuto a minuto la definición del reality. Fue allí donde se produjo la reacción más espontánea: cuando su nombre apareció como ganador, el youtuber no pudo contenerse y explotó de felicidad, en una celebración sin filtros que contrastó con la tensión previamente instalada en el estudio.