Incomodidad total: Evangelina Anderson y el tenso momento con Ian Lucas tras ganar MasterChef

Sin embargo, su presencia en pantalla fue prácticamente nula. Esta ausencia alimentó distintas interpretaciones, desde una posible decisión de la producción para evitar mayor exposición hasta un eventual pedido de la propia Evangelina Anderson para frenar las versiones y comentarios en torno a su vida personal. A pesar de ello, se filtraron algunas imágenes que dejaron ver gestos de cierta incomodidad en su lenguaje corporal cuando se anunció al ganador.

En cuanto a su palabra, la modelo optó por la mesura. Durante la transmisión, dejó apenas un mensaje breve y directo: “Merecidísimo, el ganador de MasterChef tenía que ser Ian”, expresó Evangelina Anderson, en una intervención corta pero suficiente para marcar su postura en el cierre del ciclo.

final MasterChef Celebrity 2026

Cuál fue la verdadera reacción de Ian Lucas al saber que era el campeón de MasterChef Celebrity

Ian Lucas se quedó con el título en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) y, para muchos seguidores del reality, su triunfo terminó siendo la consecuencia natural de un desempeño que fue de menor a mayor. Desde su primera aparición en las cocinas más famosas del país, el influencer dejó en claro que no estaba dispuesto a pasar desapercibido: mostró constancia, una fuerte dedicación por mejorar y una atención minuciosa a cada detalle, desde las técnicas hasta la presentación de sus platos. Esa evolución sostenida fue clave para imponerse en los tramos finales del certamen.

Sin embargo, más allá de la consagración, volvió a tomar fuerza una discusión que suele repetirse en este tipo de programas. Tal como ya había sucedido con La Voz Argentina, la producción decidió grabar más de un desenlace: uno con Ian Lucas como ganador y otro con Sofía Gonet levantando el trofeo. La medida busca evitar filtraciones antes de la emisión, pero no logra esquivar las críticas del público, que cada vez pone más el foco en este recurso.

Embed

El aspecto más cuestionado gira en torno a la veracidad del momento cúlmine. El hecho de que existan finales alternativos registrados genera cierta incomodidad entre los televidentes, que sienten que la escena pierde frescura. Las reacciones dentro del estudio —tanto de los participantes como del jurado— ya no se perciben del todo genuinas, porque están atravesadas por una incertidumbre inevitable: casi nadie sabe cuál de las versiones será la que finalmente verá la audiencia en pantalla.

En ese contexto, la emoción más auténtica del flamante campeón no se vio en la gala televisiva, sino en el contenido digital paralelo. Durante el stream oficial de Telefe, que compartió junto a Grego Rosello, China Ansa y Nati Jota, y que también contó con la presencia de La Reini, siguieron minuto a minuto la definición del reality. Fue allí donde se produjo la reacción más espontánea: cuando su nombre apareció como ganador, el youtuber no pudo contenerse y explotó de felicidad, en una celebración sin filtros que contrastó con la tensión previamente instalada en el estudio.