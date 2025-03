El duro reclamo de Daniela Celis a Nico Occhiato en su primer día en Luzu

Fue allí que intentó aclarar que se dio cuenta en la apertura. “Yo estaba ahí contenta diciéndome ‘voy a estar con Nico Occhiato’, ‘ojalá pudiera bailar con Flor’, que me enseñara a bailar, ‘ser amiga de Santi’”, deslizó y la embarró más todavía.

Para ese entonces, Nico le explicó a pura ironía: “En la presentación que hicimos en el verano dije en ‘Patria y Família’. Estabas mirando otro programa, Gran Hermano”, mientras que el conductor la increpó poniéndola a prueba: “¿Vos estás diciendo que es mejor trabajar con Nico Occhiato que con Fede Popgol?”.

“Ahora no. Perdón, Nico, pero la verdad que este stand se robó mi corazón”, aseguró Daniela echando un manto de piedad pero inmediatamente cometió un antológico furcio que hizo reír a todos.

“Viste cómo está la situación del país, también estoy acá por eso, así que por favor…”, confió Celis y detalló todo lo que hizo en el poco tiempo que lleva en los medios. “‘Multifásica, amor. Te hago lo que vos quieras”, aseguró orgullosa mientras sus compañeros estallados de la risa la corrigieron: "¡Multifacética!".

Daniela Celis cambió de opinión y confesó por qué no volverá a Gran Hermano

A raíz de la expulsión de Luca Figurelli de la casa de Gran Hermano (Telefe) se habilitó un Golden Ticket para que cualquiera de los ex participantes de otras ediciones se postule y tenga la posibilidad de volver al programa.

En este contexto, Daniela Celis decidió aceptar la propuesta pero horas después cambió de opinión y sorprendió en sus redes sociales con un comunicado que explicaba su repentina decisión.

"Me postulé porque soy una madre empoderada y mujer ante todo. Madre empoderada me refiero a mujer que va por cumplir sus sueños y no los deprime por sus hijas", aclaró en primer momento.

Sin embargo, luego admitió: "Pero si, ya me bajé. Duró 24 horas estar postulada. No me bajé por el simple hecho de tener bebés y es lo primero que se debatió en casa, Thiago me dijo 'dale para adelante, yo te banco'. Lo mismo le dije a él".

"Cualquiera de los dos iba a ser lo mismo pero yo se que para ustedes no iba a ser lo mismo que se postule Thiago y yo no. Me bajé por el simple hecho de pensar que tengo un montón de proyectos acá afuera", explicó.

En ese sentido, ahondó en lo importante que era para ella y siguió: "Un montón de cosas que construí durante estos dos años que están siendo posibles en este momento de mi vida. ¿Por qué irme universo si esto me costó mis contratos y mis trabajos?".

"Soy afortunada de poder trabajar con marcas de la conch... y siendo embajadora de dos. Tengo un montón de eventos, desfiles y cosas que tengo que cumplir. ¿Por qué no cumpliría si tanto me costó conseguirlo? Yo ya viví mi experiencia, entré tres veces a la casa", aseguró dándole su lugar a otro.