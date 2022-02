Nicolás Cabré contó qué cambio importante hizo en su vida por Rufina, su hija

"El triatlón fue una experiencia a la que mi amigo, entrenador me llevó de la mano y yo las disfruto mucho", comenzó diciendo. "Estas cosas me interesa inculcárselas a Rufi y de alguna manera me las inculcó ella porque yo arranqué con esto cuando empecé a tener clarísimo el deseo de que tenía que vivir lo mayor posible para estar a su lado", confesó.

"Cuando saqué la cuenta de que yo lo único que quiero es verla crecer, tendría que vivir hasta mis 80 años para verla crecer con 50 años realizada". indicó.

Entonces Chaves le preguntó sobre si le angustiaba un poco la vejez: "No es algo que me agrade pensar, pero sí me movilizó para decir bueno... me puso los pies en la Tierra, dejé de fumar".

Entonces agregó: "La dejaba en el colegio y me iba al gimnasio de enfrente, ellos salían y corrían, yo no me dí cuenta que entré por el gimnasio y que en realidad era un club de corredores".

"Hoy soy la persona más feliz del mundo, me da alegría y trato de inculcarlo lo que ella me hizo aprender", cerró Cabré.

Nicolás Cabré reveló el motivo de su distanciamiento de Mariano Martínez

Pasaron 20 años de Son Amores, novela éxito del Trece que protagonizaron Nicolás Cabré y Mariano Martínez.

En las últimas horas, Nico habló con cariño y respeto de su colega, con quien estuvo distanciado durante varios años y con el paso del tiempo se reencontraron amistosamente hace pocos días.

"Nos conocemos hace muchos años. Crecimos juntos. Vivimos momentos que los supimos superar. Que son duros, a veces”, arrancó diciendo el actor en Cortá por Lozano, tras ver un afectuoso video de Martínez, enviándole lindos deseos.

Luego, Cabré agregó: "Cuando te llega el momento del éxito y te quieren ponen en un lugar, y te caen responsabilidades y tenés que moverte de determinada manera. Nosotros lo supimos surfear. Equivocándonos, a veces".