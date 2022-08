Nicolás Cabré habló como nunca de su hija Rufina: "Nunca delegué ni tuve niñeras"

"Ojalá sea mejor padre. No me importa nada más que eso. Ojalá sea el 2% de lo que mi papá fue conmigo. Él fue el mejor. Me enseñó todo. Teniendo a Rufi, entiendo lo que me decían. Lo único que me importa es estar con ella, ver su crecimiento y ayudarla en todo lo que pueda, siempre", dijo Nicolás Cabré en A dos metros de la verdad, por A24.

Y agregó: "La carrera es trabajo. Habrá años mejores, peores. Lo único que me importa es estar al lado de Rufi".

Rufina Cabré, la hija de Nicolás y la China Suárez, tiene actualmente 9 años. "Compartimos mucho tiempo juntos, y lo disfruto. Con ella hago todo lo que puedo. Las cosas laborales trato de ponerlas cuando no estoy con ella", afirmó Cabré.

"Es mi compañerita, desde muy chico. Yo no delegué, nunca tuve niñera, desde bebé. Éramos ella y yo. Aprendiendo a convivir. Pero Rufi me la hace muy fácil. Rufi es recontra compañera y me banca a muerte. Hacemos muchas actividades juntos", señaló, con emoción.

"Todo pasa muy rápido y siempre tuve claro que quiero estar. No invadirla, pero estar hasta el día que me diga 'pá, dejá de molestar'. A veces me suelta, se ve que hay alguien que le gusta, y cuando pasa, me suelta. ‘Salí, papá’”, reveló Cabré, con amor y una sonrisa.

"Rufi me hace la persona más feliz del mundo. La admiro. No sé de dónde le salen las cosas. Es una personita hermosa. Es buena", concluyó Nico Cabré.

La nueva cuenta de Instagram de Nicolás Cabré

Nicolás Cabré decidió romper su hermetismo y desembarcar en el mundo de las redes sociales con su propia cuenta de Instagram.

El actor de 42 años decidió sumarse a la red de fotos y lo hizo con una carta explicando los motivos: “¡Hola, gente! Finalmente me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mi”, indicó Nicolás Cabré.

“Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre. Así que decidí crear esta cuenta. Prometo hacer todo lo que pueda”, explicó el actor.

Tras esto recibió el mensaje de Laurita Fernández, su última novia: “Jaajajajaja vamooooooo”, escribió la rubia dando a entender que quedó una buena relación con su último ex.