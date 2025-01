Nicolás Cabré se casa con Rocío Pardo tras un año de noviazgo: el video del compromiso

“Y bueno, fue un momento muy especial, muy íntimo. Y ya se sabe, me llegó ya de palabra de ella, dijo, mirá, me comprometí, nos casamos este año. Y ya me lo confirmó”, acotó el panelista de Puro Show.

Aunque no hay fecha para la unión en matrimonio, lo cierto es que ya están organizando todo y quiere que sea algo para los más allegado. "Está el compromiso previo y finalmente este año, no hay fecha todavía, pero quieren hacer algo muy íntimo”, señaló.

Nico Cabré y Rocío Pardo se conocieron en Córdoba, mientras ambos formaban parte de obras teatrales de la temporada 2024. Mientras Cabré actuaba en la obra Los mosqueteros del rey, la bailarina integraba el elenco de Pabellón Tornú.

Embed

La actitud de Nicolás Cabré ante una pregunta al hueso: ¿va a pedir la tenencia de Rufina?

En los últimos días, La China Suárez captó la atención de todos por su relación con Mauro Icardi. La actriz finalmente blanqueó su amorío con el jugador y la noticia generó un revuelo enorme.

En sus redes sociales, Nicolás Cabré subió una foto abrazado a Rufina, la hija que tiene en común con la actriz, y la siguiente frase: "Nuestros días el Pinamar. Paz y mucho amor".

A partir de ese posteo, y el paralelo del revuelo por el romance de La China e Icardi, se comentó que el actor estaba avanzando para pedir la tenencia de la niña. Sin embargo, el galán desmintió esa información.

Un cronista de Desayuno Americano fue a buscarlo a la salida del teatro y le preguntó: "¿Vas a pedir la tenencia de la nena?”.

La respuesta de Nicolás Cabré fue contundente. “¡¿De qué estás hablando?!”, exclamó y, de inmediato, se fue en su vehículo sin intenciones de hacer más declaraciones.