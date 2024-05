Nicolás, el marido de Emma Vich de Gran Hermano, confesó si le fue infiel y sorprendió a todos

La pareja de Emma desmintió esto pero sí confirmó que existió un desliz de su parte antes que el participante ingrese al reality y que lo charlaron.

“¿En once años, cuántos deslices hubo?”, le preguntó el movilero del ciclo que conduce Ángel de Brito. Y el marido de Emma confirmó: “Uno, antes de que Emma entre (a Gran Hermano), fue mío. Fueron unas conversaciones que él me vio y no le gustaron pero lo entendió, lo hablamos".

"Son muchos años de relación y no los tiramos por eso. Hay muchas cosas atrás de parte de los dos que también me molestaron, pero nunca lo encontré in fraganti”, continuó el marido de Emma.

“Emma estando adentro, ¿le puede preocupar que andes por ahí revoloteando?”, le preguntó el periodista a Nico sobre su presente con Emma en la casa.

“Y seguramente esté preocupado porque no lo dejé muy tranquilo pero bueno, me estoy portando bien, así que espero que cuando salga no pase nada”, aseguró Nicolás.

Y dejó en claro que no aparecerá ningún video comprometedor de él: “No va a aparecer nada de eso, yo estoy súper tranquilo. No van a ser más que palabras de gente que no sabe o comentarios que le van llegando y que lo exponen en la tele”.

"No pasa nada con nadie. No tengo ganas ni tiempo, tengo muchos quilombos en el laburo y ya está”, cerró firme Nicolás.

Gran Hermano: el contundente consejo de Martín a Emmanuel después de que Furia le hiciera la cruz

El último domingo, en plena gala de eliminación de Gran Hermano, Telefe, Juliana Furia Scaglione se puso en contra de Emmanuel Vich y desde ese entonces los ahora ex aliados no se hablan.

Incómodo y angustiado por el distanciamiento de Furia, el peluquero decidió abrirse y hablar con Martín Ku sobre lo sucedido. “Estoy pensando en que no sé qué le pasó conmigo porque no me habla, no me dice nada", le contó el cordobés al Chino.

"Yo le quiero dar su tiempo y espacio. No me dice algo puntualmente”, agregó el participante. “Pensá que está jugando. No te quedes maquinando, no es así", le respondió el jugador más racional dentro del reality.

"Ella juega por estrategia y sabes cómo es. Mantente lo más fuerte posible”, le surigió Martín. Inmediatamente, Emmanuel aseguró: “Sí, no me quedo pensando, pero la re quiero y no me gusta”.