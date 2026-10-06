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Nicolás Repetto reveló por primera vez los motivos de su separación de Florencia Raggi, tras 30 años de matrimonio

Nicolás Repetto se sinceró sobre su relación con Florencia Raggi y habló a fondo sobre uno de los momentos más duros que tuvieron que atravesar.

6 oct 2026, 08:00
Nicolás Repetto reveló por primera vez los motivos de su separación de Florencia Raggi, tras 30 años de matrimonio

Nicolás Repetto reveló por primera vez los motivos de su separación de Florencia Raggi, tras 30 años de matrimonio

Nicolás Repetto reveló por primera vez los motivos de su separación de Florencia Raggi, tras 30 años de matrimonio

Nicolás Repetto reveló por primera vez los motivos de su separación de Florencia Raggi, tras 30 años de matrimonio

Después de más de 30 años juntos, Nicolás Repetto decidió romper el silencio y contar cómo fue el proceso que derivó en su crisis y separación de Florencia Raggi, una historia que, lejos de escándalos, estuvo marcada por el desgaste y una profunda reflexión personal, tras la cual, pese a la distancia, eligieron seguir en el mismo camino aunque no fue nada sencillo.

Todo salió a la luz a partir de Flotar, la canción que compuso y que funciona como una especie de catarsis emocional: "Todo surge de una ocasión", explicó, dejando en claro que la inspiración nació de una vivencia concreta atravesada en su relación.

El punto de quiebre se dio en plena pandemia, cuando la pareja tuvo que afrontar una distancia forzada: mientras Florencia permanecía en Buenos Aires con sus hijos, Repetto se instaló en su refugio de La Juanita, en Uruguay, un contexto que terminó impactando de lleno en el vínculo. Sobre ese momento, fue sincero al reconocer que no la estaban pasando bien: "No lo estábamos viviendo bien, sobre todo ella", confesó, marcando que la situación fue especialmente difícil para Raggi en medio de ese escenario tan particular.

A partir de ahí, el conductor comenzó a elaborar una mirada más profunda sobre las relaciones y los momentos que atraviesan las parejas: "Hay momentos en que hay que remar y hay momentos en que no vale la pena remar porque tenés la corriente en contra", reflexionó. Esa idea terminó de tomar forma en el concepto central de su canción, donde aparece una metáfora clara sobre cómo afrontar ciertas situaciones: "Lo mejor que podés hacer es flotar", sostuvo, dejando en evidencia una decisión más ligada a soltar que a forzar lo que ya no fluye.

Sin terceros en discordia ni conflictos explosivos, la historia entre Repetto y Raggi encontró una explicación más íntima: una relación de más de tres décadas que llegó a un punto de inflexión, donde el amor dio paso a la aceptación de que, a veces, seguir adelante implica dejar de remar, pero que si se supera ese momento, se puede volver a elegirse una y otra vez.

¿Nicolás Repetto vuelve a la TV?

El regreso de Nicolás Repetto a la televisión abierta tras ocho años de ausencia promete sacudir la grilla veraniega de El Trece. Bajo la producción de Kuarzo, el histórico conductor se pondrá al frente de Clink Clank, un gran show de entretenimientos familiar que combinará juegos, humoristas, invitados especiales y música en vivo.

El programa tiene su estreno previsto para enero de 2027 y ocuparía el horario nocturno durante el receso vacacional del ciclo de Mario Pergolini.

Con esta ambiciosa apuesta de temporada, el canal busca capturar a la audiencia de las noches estivales apostando por la nostalgia, el carisma de una figura consagrada de la conducción y el dinamismo de un formato diseñado para reunir a toda la familia frente a la pantalla chica.

     

 

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