Nicolás Repetto reveló por primera vez los motivos de su separación de Florencia Raggi, tras 30 años de matrimonio

Sin terceros en discordia ni conflictos explosivos, la historia entre Repetto y Raggi encontró una explicación más íntima: una relación de más de tres décadas que llegó a un punto de inflexión, donde el amor dio paso a la aceptación de que, a veces, seguir adelante implica dejar de remar, pero que si se supera ese momento, se puede volver a elegirse una y otra vez.

¿Nicolás Repetto vuelve a la TV?

El regreso de Nicolás Repetto a la televisión abierta tras ocho años de ausencia promete sacudir la grilla veraniega de El Trece. Bajo la producción de Kuarzo, el histórico conductor se pondrá al frente de Clink Clank, un gran show de entretenimientos familiar que combinará juegos, humoristas, invitados especiales y música en vivo.

El programa tiene su estreno previsto para enero de 2027 y ocuparía el horario nocturno durante el receso vacacional del ciclo de Mario Pergolini.

Con esta ambiciosa apuesta de temporada, el canal busca capturar a la audiencia de las noches estivales apostando por la nostalgia, el carisma de una figura consagrada de la conducción y el dinamismo de un formato diseñado para reunir a toda la familia frente a la pantalla chica.