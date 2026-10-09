Nicolás Repetto y Florencia Raggi rompieron el silencio sobre su separación luego de 30 años juntos: "Estamos..."

“Hola amore, ¿cómo va”, lo saludó ella con naturalidad. Entonces, Nico tomó la palabra y le planteó: “Amore, te quiero hacer una pregunta…”. Acto seguido, le pasó el teléfono a Pergolini, quien fue directo y le comentó: “Le dije que había rumores de que ustedes no estaban bien…”.

La respuesta de Florencia fue contundente y no dejó demasiado espacio para las dudas. “Estamos mejor que nunca… volvé que te extraño”, aseguró, desactivando de inmediato las versiones de crisis. Lejos de dejar pasar la oportunidad, Mario Pergolini sumó una broma para darle todavía más humor a la situación: “Golpeá dos veces si estás amenazada”.

Pero la conversación continuó y Repetto volvió a insistir con la pregunta para despejar cualquier interrogante. “Entonces no nos estamos separando, ¿no?”, consultó. La actriz respondió con una cuota de humor y ternura: “Yo creo que no… Volvé rápido, comprá helado cuando vuelvas. Te quiero, mi amor”.

Ante semejante intercambio, el conductor del ciclo cerró el momento con una observación que resumió la particular desmentida. “He visto desmentidas, pero como esta…”, expresó Nicolás, visiblemente enamorado de su compañera de vida.

La canción de Nicolás Repetto que despertó rumores de separación

Más allá de la divertida escena televisiva, el origen de las especulaciones estuvo relacionado con Flotar, la canción que compuso Repetto y que representa una forma de expresar sus emociones a partir de una experiencia personal. Al explicar cómo nació el tema, el conductor señaló: “Todo surge de una ocasión”, en referencia a una situación concreta que atravesó junto a Florencia Raggi.

El episodio que inspiró la composición tuvo lugar durante la pandemia, cuando ambos debieron afrontar una distancia que puso a prueba el vínculo. Mientras Florencia permanecía en Buenos Aires junto a sus hijos, Nicolás se instaló en su refugio de La Juanita, en Uruguay. Aquella separación física tuvo consecuencias en la dinámica de la pareja y fue un momento difícil para los dos.

Al recordar esa etapa, Repetto reconoció que la situación no había sido sencilla, especialmente para su compañera. “No lo estábamos viviendo bien, sobre todo ella”, admitió, al referirse a las dificultades que atravesaron durante ese período.

De aquella experiencia también surgió una reflexión que terminó convirtiéndose en una de las ideas centrales de la canción. “Hay momentos en que hay que remar y hay momentos en que no vale la pena remar porque tenés la corriente en contra”, expresó el conductor.

Finalmente, esa mirada sobre las relaciones y las circunstancias de la vida quedó sintetizada en una frase que resume el mensaje de su composición: “Lo mejor que podés hacer es flotar”.

Así, mientras la letra de Flotar alimentó las versiones sobre una posible ruptura, la comunicación en vivo entre Nicolás Repetto y Florencia Raggi mostró otra cara de la historia. Con bromas, declaraciones de amor y una invitación a volver pronto a casa con helado, ambos respondieron públicamente a los rumores que los ubicaron en el centro de la escena.