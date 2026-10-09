A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EN PRIMERA PERSONA

Nicolás Repetto y Florencia Raggi rompieron el silencio sobre su separación luego de 30 años juntos: "Estamos..."

Después de más de 3 décadas juntos, Florencia Raggi y Nicolás Repetto rompieron el silencio en medio de las versiones de separación y revelaron qué pasa realmente con su relación.

9 oct 2026, 10:32
Nicolás Repetto y Florencia Raggi rompieron el silencio sobre su separación luego de 30 años juntos: “Estamos…”

Nicolás Repetto y Florencia Raggi rompieron el silencio sobre su separación luego de 30 años juntos: “Estamos…”

Nicolás Repetto y Florencia Raggi rompieron el silencio sobre su separación luego de 30 años juntos: “Estamos…”

Nicolás Repetto y Florencia Raggi rompieron el silencio sobre su separación luego de 30 años juntos: “Estamos…”

Después de más de 30 años juntos, Nicolás Repetto y Florencia Raggi quedaron envueltos en versiones de separación que sorprendieron a todos. Sin embargo, en medio de las especulaciones sobre una posible crisis, la pareja decidió salir a hablar públicamente y protagonizó un divertido momento en televisión que dejó en claro cómo atraviesan su relación.

La realidad es que a lo largo de su historia de amor, el conductor y la modelo compartieron innumerables experiencias. Formaron una familia, tuvieron dos hijos, atravesaron mudanzas, momentos dolorosos, desafíos personales y nuevos proyectos, además de las dificultades y los roces propios de una convivencia que lleva varias décadas. Pero en los últimos días, un rumor sobre una posible ruptura comenzó a tomar fuerza y puso el foco sobre su presente sentimental.

Leé también

Nicolás Repetto reveló por primera vez los motivos de su separación de Florencia Raggi, tras 30 años de matrimonio

Nicolás Repetto reveló por primera vez los motivos de su separación de Florencia Raggi, tras 30 años de matrimonio

La versión surgió a partir de una canción que compuso Nicolás Repetto, cuya letra despertó interrogantes acerca de la situación de la pareja. Frente a la repercusión que alcanzó el tema, ambos terminaron haciendo una aclaración pública durante la noche del jueves, en un escenario que permitió desmentir las especulaciones con humor y mucho cariño.

Todo ocurrió en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini que se emite por El Trece, donde Repetto estuvo como invitado. En plena entrevista, el histórico conductor de Sábado Bus recibió una llamada de Florencia Raggi y aprovechó la comunicación para poner sobre la mesa los rumores que circulaban.

“Hola amore, ¿cómo va”, lo saludó ella con naturalidad. Entonces, Nico tomó la palabra y le planteó: “Amore, te quiero hacer una pregunta…”. Acto seguido, le pasó el teléfono a Pergolini, quien fue directo y le comentó: “Le dije que había rumores de que ustedes no estaban bien…”.

La respuesta de Florencia fue contundente y no dejó demasiado espacio para las dudas. “Estamos mejor que nunca… volvé que te extraño”, aseguró, desactivando de inmediato las versiones de crisis. Lejos de dejar pasar la oportunidad, Mario Pergolini sumó una broma para darle todavía más humor a la situación: “Golpeá dos veces si estás amenazada”.

Pero la conversación continuó y Repetto volvió a insistir con la pregunta para despejar cualquier interrogante. “Entonces no nos estamos separando, ¿no?”, consultó. La actriz respondió con una cuota de humor y ternura: “Yo creo que no… Volvé rápido, comprá helado cuando vuelvas. Te quiero, mi amor”.

Ante semejante intercambio, el conductor del ciclo cerró el momento con una observación que resumió la particular desmentida. “He visto desmentidas, pero como esta…”, expresó Nicolás, visiblemente enamorado de su compañera de vida.

La canción de Nicolás Repetto que despertó rumores de separación

Más allá de la divertida escena televisiva, el origen de las especulaciones estuvo relacionado con Flotar, la canción que compuso Repetto y que representa una forma de expresar sus emociones a partir de una experiencia personal. Al explicar cómo nació el tema, el conductor señaló: “Todo surge de una ocasión”, en referencia a una situación concreta que atravesó junto a Florencia Raggi.

El episodio que inspiró la composición tuvo lugar durante la pandemia, cuando ambos debieron afrontar una distancia que puso a prueba el vínculo. Mientras Florencia permanecía en Buenos Aires junto a sus hijos, Nicolás se instaló en su refugio de La Juanita, en Uruguay. Aquella separación física tuvo consecuencias en la dinámica de la pareja y fue un momento difícil para los dos.

Al recordar esa etapa, Repetto reconoció que la situación no había sido sencilla, especialmente para su compañera. “No lo estábamos viviendo bien, sobre todo ella”, admitió, al referirse a las dificultades que atravesaron durante ese período.

De aquella experiencia también surgió una reflexión que terminó convirtiéndose en una de las ideas centrales de la canción. “Hay momentos en que hay que remar y hay momentos en que no vale la pena remar porque tenés la corriente en contra”, expresó el conductor.

Finalmente, esa mirada sobre las relaciones y las circunstancias de la vida quedó sintetizada en una frase que resume el mensaje de su composición: “Lo mejor que podés hacer es flotar”.

Así, mientras la letra de Flotar alimentó las versiones sobre una posible ruptura, la comunicación en vivo entre Nicolás Repetto y Florencia Raggi mostró otra cara de la historia. Con bromas, declaraciones de amor y una invitación a volver pronto a casa con helado, ambos respondieron públicamente a los rumores que los ubicaron en el centro de la escena.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nicolas Repetto Florencia Raggi

Lo más visto