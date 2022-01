Nicole Neumann recibió insólitas críticas al mostrarse en la pileta de su casa

“Paro la lluvia y el calor no aflojo !!!! Quien es fan de los inflables???”, escribió la rubia ante la imagen pero nunca esperó las terribles críticas que le hicieron sus seguidores.

“Un barrefondo de canje.. ??!! Jajaja”, “Una mugre el agua”, “Tiene de todo el agua”, “Muy sucia el agua”, “Hola Nikita , quien te limpia la pileta ??”, “Corazona limpia la pile, tiene de todo el agua”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron a la mamá de Indiana, Allegra y Sienna que tuvo con el ex jugador, Fabián Poroto Cubero.

nicole.jpg Nicole Neumann

¡Aquí no pasó nada! Nicole Neumann y Manu Urcera, enamorados y lejos del escándalo

Nicole Neumann y José Manuel Urcera, siguen disfrutando de Punta del Este junto a las hijas que la modelo tuvo con Fabián Cubero pese a la turbulencia que se armó en Buenos Aires tras la aparición de un supuesto chat del automovilista con otra mujer.

Recordemos que hace unos días se filtró un supuesto chat que el piloto habría tenido con una modelo llamada Melina Eugster.

"Yo voy para allá en año nuevo, capaz nos podemos ver", le dice, supuestamente, el novio de Nicole a la supuesta tercera en discordia en la conversación que se conoció.

"Dale, listo, avisame y coordinamos, vas a tener a todo el mundo detrás tuyo pero capaz te podés escapar (emoji de diablito)", es la respuesta que recibe el muchacho por parte de la joven.

Lo cierto es que luego, desde las redes sociales, Urcera y Neumann se volvieron a mostrar juntos y felices, como si nada de esto los hubiera afectado.

El martes en Intrusos, América, Virginia Gallardo contó cuál fue la respuesta de Urcera sobre este supuesto chat, el cual enfrentó por primera vez en público.

"Agradezco la preocupación. Estamos bárbaro y en familia. El chat es falso, si te fijas en el chat tiene un tilde azul, cosa que no utilizo. El teléfono no es el mismo. Todo lo que se dijo es falso. No hubo pelea, ni discusión, ni nada. Nicky está bastante acostumbrada a que salgan este tipo de cosas. Y se las banca. Les mando un beso", indicó el piloto de automovilismo.