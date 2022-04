Nicole Neumann reveló el verdadero motivo por el que sus hijas fueron a la final de Masterchef

Entonces, apareció Nicole para meter más polémica. La rubia contó que sus hijas no fueron a apoyar a Viciconte sino a conocer a María del Cerro, una de las participantes del programa que, si bien no llegó a la final, estuvo presente.

“Nicole Neumann me dice que para las chicas fue un planazo porque querían ver a Mery del Cerro, entonces aprovecharon para poder conocerla”, contaron en Socios del espectáculo.

Mica está pronto a dar a luz a su primer hijo con Cubero y ese día plantea estar de viaje, ¿Se llevará también a las niñas?

Embed

El exabrupto de Edith Hermida sobre Mica Viciconte

Edith Hermida se metió en la polémica de la presencia de las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero en la final de Masterchef celebrity. Mientras todos critican que la ganadora del certamen haya presentado a Sienna, Allegra e Indiana como sus “hijastras”, Edith Hermida la defendió.

En Bendita, El Nueve, opinando sobre el tema, Horacio Pagani dijo: “A mí no me gusta esa palabra, es como despreciativa. No sé, yo diría ‘las hijas de mi pareja’”.

Entonces, Edith Hermida intentó defenderla, pero tuvo un exabrupto. La periodista dijo: “¡Bueno! Pero lo dijo así ¡Yo la conozco a Mica, es un amor de persona, pero pobrecita, es bruta! ¡No lo dijo con mala intención!”.

Beto Casella, el conductor, saltó a justificarla: “Si ustedes nos siguen cada noche, saben qué hay tres momentos de Edith sin filtro, sin cadena, sin el chip del filtro”.