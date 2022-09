Nicole Neumann reveló que debe someter a un tratamiento a su hija Allegra Cubero

"¿Qué venimos a hacer?", se la escuchó decir a Nicole Neumann en una grabación de Instagram. "A ponerme brackets", respondió la hija del medio de la modelo y el ex futbolista, Fabián Cubero. La niña además contó que fue ella la que pidió el tratamiento.

A la pequeña se la veía muy contenta de empezar alinear sus dientes. Esto no pasará con sus otras hermanas Indiana y Sienna que no sufren problemas con sus dentaduras.

Manu Urcera habló de la posibilidad de tener un hijo con Nicole Neumann

Luego de los días en Italia de Nicole Neumann y Manu Urcera, con un drama para la modelo a su regreso a la Argentina, el piloto de automovilismo habló de la posibilidad de tener un hijo con Nicole Neumann y contó cómo se lleva con las tres hijas de ella.

"Afianzando la pareja, cada vez mejor. Me acompañó esta última carrera que tuve en Italia. Tratamos de hacer un mix de mi trabajo y obviamente Europa es muy lindo y tratamos de disfrutar y conocer lugares", reconoció Manu Urcera en charla con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece.

En cuanto al vínculo que generó con las hijas de la modelo, Indiana, Allegra y Sienna, el deportista explicó: "Tengo una linda relación con las chicas, ellas son súper cariñosas conmigo. Una relación siempre es de a dos, o de a más, y cuando hay buena química es muy lindo. Las quiero un montón".

Y en cuanto a la posibilidad de ser padre con su actual novia, Manu Urcera se sinceró: "En algún momento me gustaría tener un hijo. No sé en qué momento, hoy no es el pensamiento ese pero se va a dar en algún momento. Y el día que sea va a ser con felicidad seguro".