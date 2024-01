Nicole Neumann se mostró muy emocionada al revivir un especial momento de su pasado

Se trata del sencillo “Déjate querer”, que en la novela fue modificada por la frase “Déjame soñar”. Actualmente, 30 años después, una joven artista sorprendió a Nicole al interpretar dicho tema en uno de sus shows.

Ante la sorpresa, y realmente muy conmovida por el gesto, la modelo inmediatamente compartió el fragmento del concierto en sus historias de Instagram.

"Me muerooo!!!", escribió Nicole al replicar el video que subió uno de los espectadores en el show de la cantante. En el mismo posteo, el usuario la había etiquetado y expresó: " Alto tema".

Nicole Neumann cantaron su tema

La furia de Nicole Neumann: "No me gusta que se joda la casa que dejo para mis hijas"

En las últimas horas, Nicole Neumann sorprendió a sus seguidores con un durísimo mensaje en medio de sus vacaciones en Punta del Este, donde se suponía que la estaba pasando bomba y feliz por su presente, que la tiene reconciliada con su hija mayor Indiana Cubero, casada con Manu Urcera y esperando un bebé.

Pero se sabe que la modelo es una ferviente defensora del cuidado del medio ambiente, de la alimentación saludable y de los derechos de los animales, por lo que cualquier injusticia que vaya en ese sentido la obliga a tomar partido y a seguir adelante con su campaña de concientización.

Y ahora, Nicole manifestó su enojo al describir lo que considera injusto y reprochable, tal como el frasquito de plástico vacío que se encontró tirado en la arena, en medio de un paseo por la playa.

“¿¿¿Por qué yo tengo que andar levantando la basura ajena??? ¡¡¡Ah, sí, porque no me gusta ver que se caguen y ensucien y contaminen el planeta y sus habitantes, y que se siga jodiendo la ‘casa’ que dejo a mis hijas!!!”, arrojó con todo Nicole contra quienes ensucian y no son capaces de tirar los desperdicios donde corresponde.