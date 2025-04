Nicole Neumann tomó distancia de Lizy Tagliani y fue tajante: "No pongo las manos en el fuego por nadie"

Sin embargo, después de dialogar con el programa de Ángel de Brito, la diosa de las pasarelas dio una entrevista Puro Show (El Trece), en la cual tomó un poco de distancia.

"Yo no miro tele, me voy enterando de cosas cuando salgo de grabar, que termino tarde. No sé, me están metiendo en una que, la verdad, no sé qué decirte, porque cada vez se pone peor. La Justicia tendrá que ver las pruebas y resolver”, manifestó.

Nicole aclaró si está distanciada de Lizy. "Nunca nos distanciamos. Nos hicimos amigas trabajando, pero hace mucho que no la veo. No llegué a conocer a su hijito y ella todavía no conoce a Cruz, imaginate. Por cosas del trabajo, de la vida misma”, señaló.

Al ser consultada sobre si considera que la conductora de La Peña de Morfi tiene "doble cara", la respuesta de la modelo fue tajante: "Yo jamás noté algo así".

Por otro lado, Nicole se refirió a las denuncias que son solo mediáticas y no tienen un correlato en la Justicia. “Eso no está bueno. Creo que si realmente uno tiene pruebas de algo tan grave, el primer lugar al que hay que acudir es la Justicia”, opinó.

Por último, al ser consultada si aún respaldaba a su amiga, fue contundente. “Yo no pongo las manos en el fuego por absolutamente nadie que no sea mi propia persona y mis cuatro hijos”, sentenció.

Marcelo Polino dio una complicada noticia sobre Lizy Tagliani y el proceso de adopción de su hijo

Lizy Tagliani quedó envuelta en un escándalo tras una fuerte denuncia mediática y judicial de Viviana Canosa, que la vinculó con Marcelo Corazza, acusado por presunta corrupción de menores.

"Lizy Tagliani conoce mucho a Marcelo Corazza. Dicen que la conductora tendría mucho caga.... que el 27 de agosto, cuando comience el juicio oral, aparezca su nombre en la lista de Corazza", afirmó.

En una nota con Puro Show (El Trece), el periodista Marcelo Polino reveló que lo expuesto por la conductora de Viviana en vivo impactó de lleno en el proceso de adopción que Lizy estaba llevando adelante.

"El proceso de adopción tiene varias etapas: hay guarda provisoria, hay guarda definitiva... En este momento, Lizy está en un proceso de guarda. Por estos días, a Lizy se le iba a dar la guarda definitiva", explicó.

"Ella ahora está en el proceso de más observación para los papás adoptantes. Una vez que te otorgan la guardia definitiva, los padres adoptantes deben iniciar un juicio", agregó.

Marcelo Polino remarcó que el caso de Lizy se complicó ante la denuncia de Canosa. "Es doloroso. Conozco casos de chicos que han sido abandonados por sus familias de origen, ha sido dados en adopción y después han sido retirados. Doble abandono para ese niño", cerró.