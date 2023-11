Nicole Neumann tuvo un importante acercamiento con Indiana Cubero a pocos días de su gran boda

Nicole Neumann y su papá

Incluso, su llegada parece que trajo mucha alegría y unión en la familia de la modelo, ya que logró acercar aún más a Nicole e Indiana, quienes pasaron por muchos conflictos a lo largo de este año.

Todo en claro cuando luego de compartir una foto con su papá, Nicole también posteo una imagen de sus hijas con su abuelo, y en la misma se podía ver a Indiana con una gran sonrisa.

Indiana Cubero y su abuelo

Recién casados, Manu Urcera reveló su íntima charla con Nicole Neumann sobre la llegada de un hijo

Cuando apenas pasaron 10 días de su casamiento civil con Nicole Neumann, y mientras se preparan para la mega fiesta del 8 de diciembre, este sábado Manu Urcera sorprendió hablando públicamente de su excelente presente personal, dado que habitualmente se limita a hacer declaraciones relacionadas con su profesión de piloto automovilístico.

Entrevistado por Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (Radio de la Ciudad), Urcera abrió su corazón para confesar, entre otras cosas, que fue la forma de ser de la modelo lo que lo enamoró perdidamente, así como de la premisa que tienen con Nicole para no enredarse en dimes y diretes mediáticos.

"Niki les da todo a las hijas y les da prioridad, desde el día uno lo hablamos. Ella me dijo desde el primer día somos cuatro y yo lo tenía claro y quizá no me hubiese enamorado de una persona que no tome esa postura, porque el día de mañana cuando tengamos un hijo no me gustaría que la madre de mi hijo no fuera así” confesó un Manu Urcera completamente sincero.

Así, estas palabras dieron paso a la consabida consulta sobre si tienen planeado agrandar la familia. "Tener un hijo es un proyecto, pero hoy en día con las carreras, y el trabajo de Niki que tiene la tele, eventos y demás, eso la mantiene ocupada... Con esta vida agitada y sin pausas es difícil pensar en eso, pero en algún momento va a ocurrir y es el deseo de los dos", concluyó seguro Urcera.