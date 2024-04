Nito Artaza blanqueó si tiene un nuevo romance tras divorciarse de Cecilia Milone

Frente a esta versión, el cronista de Intrusos fue directo al hueso y le consultó: "¿Cuándo blanqueas?". "Esas son todas pavadas de ustedes. Mi vida está cada vez más blanqueada, no quiero más oscuridades”, respondió Artaza.

“Pero la última vez que hablamos quedó la puerta abierta, cuando dijiste: ‘relación amorosa no, por el momento’...", insistió el notero y entonces el actor reconoció: "Pero porque no se dio nada más… pero la verdad no se dio. Todo bien”.

El particular video que publicó Nito Artaza para anunciar su divorcio de Cecilia Milone

Este jueves el productor teatral Nito Artaza anunció que formalmente inició su divorcio con Cecilia Milone y acompañó la noticia con un particular video que recopilaba los mejores momentos de ambos.

En una primera historia, publicó un comunicado y expresó: “En el día de la fecha iniciamos junto a Cecilia el divorcio de común acuerdo. Nuestro matrimonio lamentablemente ha llegado a un punto final".

Tomando como referencia las versiones que señalan una tercera en discordia dentro del matrimonio, el actor aseguró que los motivos de la separación no tuvieron nada que ver con dicha especulación.

Nito Artaza anunció su divorcio

“Lejos de rumores e informaciones alejadas de la realidad, el motivo de dicha decisión radica en encontrarnos con proyectos distintos para nuestras vidas. Por este motivo les ruego que se respete nuestra intimidad para poder atravesar este difícil momento en un contexto de intimidad y reflexión", concluyó.

Sin embargo, eso no fue todo. Tras el comunicado, Nito sorprendió con un video mostrando imágenes románticas junto a Cecilia, las cuales acompañó con una música emotiva y al final escribió: "Final de una hermosa película...Lo mejor para vos. Te amé con el alma".