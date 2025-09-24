Marcelo Tinelli se metió en la feroz guerra de la China Suárez con Benjamín Vicuña y tomó partido: "Rompo todo"

Embed

Fue allí cuando Marcelo Tinelli recalcó la importancia fundamental entre los padres a la hora de tomar decisiones importantes que involucren a los hijos, y sobre todo en aquellas en las que hay una mudanza al extranjero de por medio.

Claro que la conversación distendida se trasladó a una hipotética situación semejante en su propia familia, donde eventualmente su hijo Lolo debiera mudarse como consecuencia de una nueva pareja de su exmujer, Guillermina Valdés, y el conductor fue directo y conciso al asegurar: “Para mí es un tema para hablarlo mucho tiempo antes y esto de escolarizar a los chicos fuera del país me parece una locura”.

“Yo enterarme que mi hijo está escolarizado en otro país, creo que rompo todo, tiro un piedrazo contra la pared. Esto es lo que me pasa a mí”, agregó sin vueltas y en cierta manera parándose del lado de Benjamín Vicuña.

Asimismo, Tinelli remarcó la importancia de un acuerdo mutuo entre los padres frente a cambios tan trascendentales que sin duda afectan a los menores. “Es un derecho que nos asiste a cualquiera de las personas que somos padres. Decir: ‘Pará, entre los dos vamos a decidir cómo va a ser la educación de nuestros hijos y en qué lugar’”, concluyó sincero.

Benajmín Vicuña, China Suárez y sus hijos

Qué dijo Guillermina Valdés sobre la verdad de su separación de Marcelo Tinelli

Después de casi diez años en pareja y con un hijo en común, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés decidieron poner fin a su historia de amor a mediados de 2022. Desde entonces, abundaron las versiones sobre cómo resolvieron los temas económicos tras la ruptura y qué acuerdos se establecieron entre ambos.

Uno de los rumores más insistentes giró en torno al departamento de la Torre Le Parc, donde Guillermina residía junto a Lorenzo, el hijo que comparte con el conductor. Según trascendidos, la modelo no quería abandonar el inmueble, el cual supuestamente había sido adquirido por Tinelli.

Así, a comienzos de este mes de septiembre, Valdés fue interceptada por las cámaras de Puro Show (El Trece) y, ante la consulta del periodista sobre si estaba conforme con “el departamento que le había dejado” su expareja, la actriz reaccionó visiblemente incómoda, aunque no dudó en aclarar: “¿Qué me dejó? Hay un error acá. El departamento lo compramos entre los dos, no es que me quedó nada. Yo puse mis ahorros y él puso la otra parte”, explicó con firmeza.

Embed

Del mismo modo, expresó su fastidio cuando se habló de “división de bienes”, ya que, según ella, tal cosa nunca ocurrió. “No dividimos nada, no hubo nada de eso. El departamento en el que yo vivo con mi hijo Lorenzo, lo compramos entre los dos”, reiteró con énfasis.

De regreso al piso, Pampito sumó más detalles sobre la tensión que habría surgido tras la separación. “Ellos vivían en departamentos distintos dentro de la misma torre, él arriba y ella abajo. Cuando se separan, Marcelo quiso comprar la parte del departamento que ocupaba Guillermina, pero la cifra que le ofreció no era suficiente, porque con ese dinero no alcanzaba para adquirir otro inmueble en la zona”, contó el panelista.

A su vez, Matías Vázquez reveló que Tinelli atravesó un momento anímico difícil tras la ruptura y buscaba evitar encuentros con su ex. “Cambió horarios de entrenamiento en el gimnasio y hasta salía por otra puerta con tal de no verla”, aseguró.