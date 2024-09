Noelia Marzol celebró su aniversario con Ramiro Arias y abrió su corazón: "La mujer más amada"

Noelia Marzol y Ramiro Arias aniversario

Cabe destacar, que ambos se conocieron cuando Ramiro fue a verla a una función de Sex y luego de ese momento comenzaron a hablar hasta formar el vínculo que mantenían a día de hoy.

Por su parte, él también preparó algo especial para la bailarina y llenó el auto de fotografías juntos. "Hoy es nuestro aniversario y cuando subí al auto después de la función me encuentro con esta obra de arte! Te amo Rama sos único", contó ella.

Además mostró el video del vehículo con las imágenes y luego compartió otro clip con el espejo de su casa también decorado con tiernas postales. "Arte, arte, arte", describió Noelia.

Noelia Marzol y Ramiro Arias

Noelia Marzol reveló por qué decidió no tener más hijos: "Estamos..."

La bailarina Noelia Marzol actualmente es mamá de Donatello y Alfonsina junto a Ramiro Arias, y en una entrevista para Infobae reconoció que tomó la decisión de no tener más hijos, y habló acerca de la vasectomía con su esposo.

“Hoy en día sería la mujer más feliz si se hace una vasectomía porque, se fue una semana de viaje, me dejó con los dos sola en vacaciones de invierno, una enferma, le saqué los chupetes a los dos, y fueron días muy jodidos. Hoy te diría que estamos bien con dos”, aseguró la actriz.

De todas formas, destacó: “Es el cuerpo de él, puede decidir lo que quiera, y obviamente no voy a tomar decisiones respecto de su cuerpo, puede hacer lo que quiera".

Noelia Marzol y su familia

Acto seguido, contó la charla que tuvieron recientemente acerca del tema y expresó: "Rami es muy de pensar en el otro, en la pareja, y en ese momento me dijo, 'vos ya pusiste el cuerpo, tuviste dos embarazos, creo que si alguno tendría que exponerse a una intervención para no tener más hijos sería yo'. Me pareció bastante acertado y adecuado".

“Lo mas normal o habitual es que la mujer se ligue las trompas y hoy tenemos otras posibilidades. Está bueno que los hombres asuman otro rol”, planteó.