Noelia Marzol desató una inesperada polémica al hablar sobre la crianza de sus hijos

Como es usual en las redes, su mensaje generó un debate entre los comentarios, y aunque las opiniones estuvieron divididas, la artista se mostró sumamente terminante con la dura provocación de uno de los internautas.

Noelia Marzol sobre los celulares

"Pero así te conoció mí sobrino por X Videos", le comentó el hombre. A los pocos minutos, la actriz salió al cruce y contestó: "Por eso. Una lástima que termine como vos. mejor que vea a pepa. cuando crezca va a tener tiempo de ver toda mi filmografía".

Sin embargo, el seguidor continuó insistiendo y escribió: "Sí llega a terminar como yo, le espera una vida de sacrificio y mucho trabajo, en cuanto lo sexual, mí cuñado estaba viendo tus videos y dejó abierto el historial cuando se acercó mí sobrino de 13 me preguntó y ésa chica porque baila así, y bueno le tuve que decir, se llama Noe".

"Bueno si me vio bailar me parece grandioso. decile que me llevo años. y que bailo así porque a su edad en vez de ver las historias del celu estaba en el club entrenando", retrucó Marzol.

Noelia Marzol pelea por twitter

Noelia Marzol reveló por qué decidió no tener más hijos: "Estamos..."

La bailarina Noelia Marzol actualmente es mamá de Donatello y Alfonsina junto a Ramiro Arias, y en una entrevista para Infobae reconoció que tomó la decisión de no tener más hijos, y habló acerca de la vasectomía con su esposo.

“Hoy en día sería la mujer más feliz si se hace una vasectomía porque, se fue una semana de viaje, me dejó con los dos sola en vacaciones de invierno, una enferma, le saqué los chupetes a los dos, y fueron días muy jodidos. Hoy te diría que estamos bien con dos”, aseguró la actriz.

De todas formas, destacó: “Es el cuerpo de él, puede decidir lo que quiera, y obviamente no voy a tomar decisiones respecto de su cuerpo, puede hacer lo que quiera".

Acto seguido, contó la charla que tuvieron recientemente acerca del tema y expresó: "Rami es muy de pensar en el otro, en la pareja, y en ese momento me dijo, 'vos ya pusiste el cuerpo, tuviste dos embarazos, creo que si alguno tendría que exponerse a una intervención para no tener más hijos sería yo'. Me pareció bastante acertado y adecuado".

“Lo mas normal o habitual es que la mujer se ligue las trompas y hoy tenemos otras posibilidades. Está bueno que los hombres asuman otro rol”, planteó.