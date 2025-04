Fuerte revés judicial para Fátima Florez por su separación de Norberto Marcos

"La Justicia le acaba de dar la razón a Norberto Marcos con respecto a la separación", comenzó el periodista. Y amplió sobre los argumentos de Marcos para iniciar la demanda.

"Él le hace un reclamo por un resarcimiento económico en la separación porque eran socios: 'Si Fátima decidió romper con la sociedad yo necesito un resarcimiento económico'", continuó.

"El planteo que había hecho la abogada de Fátima, Ana Rosenfeld, era que ya habían pasado los seis meses donde podía reclamar algo, diciendo que se habían separado en febrero de 2023 y ellos decían que se separaron en abril", precisó el panelista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Y detalló sobre la resolución legal favorable al empresario en su pedido legal a la actriz: "Se presentó la prueba y la Justicia falló a favor de Norberto diciendo que se separaron en abril y tiene tiempo de pedir el resarcimiento. Hay lugar al pedido para el reclamo correspondiente", concluyó Layús.

Marcelo Polino reveló un dato clave sobre el romance de Fátima Florez y Fede Bal: "Testigo viviente"

Hace unas semanas surgió el rumor de romance entre Fátima Florez y Fede Bal, noticia que sorprendió a todos en el ambiente artístico.

Lo cierto es que Marcelo Polino, quien compartió escenario con la actriz en el verano en la obra 100% Fátima, dio detalles de cómo fue el primer encuentro entre la imitadora y el hijo de Carmen Barbieri.

"Se le adjudicaban muchos novios", dijo el periodista en charla con Viviana Canosa en su programa por El Trece. Y recordó cómo se dio el primer encuentro de los dos en Estados Unidos en un restaurante y cómo siguió aquella noche.

Yo fui testigo viviente de eso. Estábamos en Miami, era el día siguiente a la entrega de los Martín Fierro Latino. Nos invita Gaby Álvarez a un restaurante a comer y va, por un lado, Carmen Barbieri con Santi, su producción, y nosotros vamos con Fátima. Cuando termina la cena, proponen ir a bailar”, contó Marcelo Polino.

“Me conoces más que nadie, sabés que me encierro en el cuarto y no salgo (le dijo el periodista a Canosa). Entonces dije ‘no, yo me voy al hotel’. Carmen Barbieri dice ‘yo me voy con Polino’”, continuó su relato.

Y ahí Polino contó que arengó a Florez a salir a bailar con Fede la noche que habría nacido la pasión entre los dos: “Le digo a Fátima ‘vos estás soltera, andá a bailar, es la única noche que vas a tener en Miami’, por esos viajes relámpago. Se fue con Fede y ahí yo les perdí el rastro. Después no supe más qué pasó”, cerró.