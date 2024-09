Inmunidad, veto y traición: un participante quedó eliminado de Survivor Expedición Robinson

Mauro le negó la posibilidad de nominar a Agustín Pérez y Martina, a Baltasar López. A su vez, Aixa Legarreta decidió utilizar su ídolo de inmunidad para proteger a Mauro, quien al final no recibió ningún voto.

Los votos del Concejo estuvieron divididos entre Malena Kerschen, quien obtuvo tres votos, e Iván, que recibió cinco. Por lo tanto, 'Tarzán' quedó afuera del certamen.

El equipo amarillo se vio nuevamente afectado por el resultado de la eliminación, después de que el jugador Martín 'Colli' Collante aceptara la propuesta de Eugenia Propedo y no la de Mauro.

Antes de despedirse de sus compañeros y del conductor Marley, Iván reflexionó sobre su eliminación: "Siempre me lo espero porque es un juego y estoy agradecido por esta oportunidad que me dieron. Aprendí muchísimo y me di cuenta de cosas importantes que tenía allá, no basura como la comida, me refiero a relaciones interpersonales y la familia, que las tenemos por añadidura y muchas veces no las podemos reconocer".

Por último, expresó: "Tuve charlas hermosas con muchos de ustedes. Me voy sintiendo amor y no tengo nada negativo para decirles".

La terrible traición que Mauro sufrió de Eugenia en Survivor Expedición Robinson

A pocas horas de una nueva eliminación en Survivor Expedición Robinson (Telefe), la participante Eugenia Propedo decidió "cortarse sola", jugar con el excampamento rojo y romper su alianza con Mauro Guarnieri, su gran amigo dentro del reality.

Al comienzo del programa, Mauro se sinceró y admitió que se siente muy triste, con ganas de irse de la isla, tras la traición de Eugenia.

"Los que antes eran mejores amigos ahora son enemigos. Los sentimientos parecen tener prioridad sobre los acuerdos y Mauro es un claro ejemplo de esta premisa. Mauro y Eugenia, el inicio del fin", relató el conductor Marley.

Mauro y Eugenia hablaron a solas y el jugador le dijo: "Yo entiendo que no te caigan del todo bien Balta, Tarzán ni Aixa, pero creo que ir del otro lado es un suicidio"."Yo creo que ellos tres nunca se van a votar entre ellos, y del otro lado sí tenemos más posibilidades de llegar a la final", siguió Mauro.

Luego, en la entrevista individual, Eugenia repasó su charla con Mauro y sostuvo: "Lo vi en una postura rara o sumisa. Yo creo que algo con Mauro se rompió. Creo que no me lo va a perdonar nunca, pero yo estoy muy tranquila con lo que hice y si no me quiere perdonar que me disculpe, pero yo voy a seguir con mi juego".