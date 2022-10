Nueva pareja en Gran Hermano 2022: ¡A los besos en la habitación!

Gran Hermano 2022

Los hermanitos no pudieron contenerse y, entre baile y baile, comenzaron a darse unos besos apasionados mientras sonaba una de las canciones más reconocidas de Daddy Yankee, la cual dice “Mucho piquete, mucho flow flow, nos matamos”.

Lo cierto es que hace unas horas se confirmó otro acercamiento sentimental entre dos jugadores: se trata de Constanza Coti Romero, quien tiene 20 años y es de Corrientes, y Alexis Quiroga, el cordobés apodado El Conejo, quien reconoció "no aguantar varios días sin sexo".

Los dos se dieron un apasionado beso en la habitación y sellaron así la atracción que tienen. Nació así otro amor en la casa más famosa del país.

coti conejo.jpg

El Conejo y su deseo sexual latente

En su presentación en Gran Hermano 2022, Alexis Quiroga se presentó entre los 18 participantes por su particular apodo, El conejo, y explicó por qué le dicen así: "Soy del interior de Córdoba, tengo 29 años. Jugué toda la vida al fútbol, pero no llegué a primera porque me gusta mucho la noche".

"Las mujeres son mi debilidad. Espero encontrar chicas lindas en la casa ya que soy medio alzado. Dos o tres días sin sexo, no aguanto. Por eso, me dicen conejo", se sinceró.