Nuevos chats con fuertes acusaciones de Mauro Icardi a Maxi López: "Tengo todo guardado"

Luego, sin respuesta de Wanda, siguió: “Pero sii, que bueno que era!! Abandonaba a sus hijos en la puerta de milano para irse de joda, pasaba por milano y ni los iba a ver"

"Salía al Mc Donal's cinco minutos se pegaba la vuelta para irse con gatos a los hoteles. A cenitas en los restaurantes de milano y fiestas en todos los boliches. Pero si, tan bueno y tan ejemplo”, recordó dejando mal parado al ex de la conductora.

Por último, le advirtió: “Lo bueno es que tengo todo guardado para cerrarte el orto bien cerrado cuando quieras, ya que sos tan olvidadiza. Te dejó una casa poronga que lo único que haces es hacerle arreglos porque está hecha verga”.

Mauro Icardi chat contra Maxi López

Maxi López fulminó a Mauro Icardi en medio del escándalo con Wanda Nara: "A ver si se anima"

Maxi López rompió el silencio en LAM (América TV) y habló este miércoles del escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

"Sobre los dichos de Mauro en los chats, ¿te jode, te enoja?", le consultó el cronista. "No vi nada. No pasa nada si me atacó, cada uno vive el calvario que quiere vivir, yo estoy tranquilo", disparó el exfutbolista.

Luego, le preguntaron si cree que Icardi está esperando un hijo con la China. "¿Eh? No sé, si sigue así...", respondió entre risas.

"No me interesa lo que hace. Yo pagué un anticipado por los próximos diez, doce años, a ver si él paga anticipado también", lanzó Maxi cuando le preguntaron por los ataques de Icardi donde cuestionaba su rol como padre.

Y remarcó filoso: "Tienen que ver los videos que hay y lo que dicen las chicas. Yo estaba presente. Pregúntenle a él si las chicas quieren estar con él".

Por último, el notero le comentó: "Qué lindas las vueltas de la vida, hace diez años el quilombo era entre vos y Wanda y hoy están bien". "Viste, cómo cambian las cosas. Las cosas al final terminan saliendo y se ve la verdad", lanzó.

"¿Alguna vez le pudiste decir a él en la cara las cosas que pensás?", le preguntaron al rubio. "No, porque nunca me quiso enfrentar, nunca quiso hablar. Tenemos una charla pendiente si se anima", contó.