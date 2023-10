Otra dura noticia para Jésica Cirio y Martín Insaurralde tras en el escándalo con Sofía Clérici

"Es luego de la denuncia que realizó la diputada Graciela Ocaña. La resolución la tomó la Justicia, pese a que el abogado del ex Jefe de Gabinete de la Provincia de Bs As había pedido el archivo de la causa por inexistencia de delito, por entender que 'nunca hubo un depósito de 20 millones de dólares en un banco uruguayo; como parte del acuerdo económico tras la separación'", precisó.

Embed

"El fiscal ya tendría en sus manos la lista de ingreso y egresos que le brindó migraciones de Uruguay", afirmó Ninci. Además, la columnista de Radio Mitre detalló que hay información sobre los medios de transporte que usaron Jésica Cirio y su ex para ir al país vecino y cuáles fueron los países a los que iban a partir de ahí.

La periodista advirtió que el fiscal investiga "a todo el entorno de la pareja". Incluso, también está en la mira de la Justicia la sobrina de Jesica Cirio, Priscila Dayana Ferrante de 33 años. "Priscila tendría una mansión en Banfield de 1.800.000 dólares e iría mucho por Uruguay", cerró Ninci en Radio Mitre.

jesica cirio 2.jpg

El contundente posteo de Jésica Cirio en medio del escándalo con Martín Insaurralde

Este domingo, Jésica Cirio festejó el Día de la Madre en medio del escándalo con Martín Insaurralde y sorprendió con un contundente posteo junto a su hija Chloé.

La conductora de La Peña de Morfi (Telefe), subió una foto junto al regalo que le hizo la pequeña de cinco años: una cartulina roja con una tierna dedicatoria, fotos y dibujos.

“Mamá, te amo. Sos la mejor del mundo”, señala la imagen que Cirio publicó, donde le manifestó su amor a Chloé, fruto de su relación con Insaurralde.

Embed

Pero lo curioso fue que decidió musicalizar el posteo con una canción que da cuenta del difícil momento que le toca vivir tras la polémica separación con Insaurralde y su imputación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Cirio eligió un fragmento del tema de Keyli Queen que dice: “Tu eres para mí la mujer más perfecta porque has sido fuerte aunque no tengas fuerza y te levantabas a darme tu amor. Siempre me has cuidado y me has enseñado y has estado ahí cuando me tropezaba”.