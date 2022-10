Ovni sobre la casa de Susana Giménez: ¿Qué dijo la pericia técnica de la foto?

La captura fue enviada para su peritaje técnico a los Estados Unidos, cuyo informe concluyó que: "La imagen fue sometida a un primer análisis, haciendo imposible determinar la morfología del objeto seleccionado. La prueba de contraste no arroja ningún resultado que permita establecer el tamaño, distancia, velocidad o cambios de temperatura, ya que el original peritado, es muy baja calidad, lo que imposibilita verificar el documento".

En esa línea el segundo estudio realizado en Uruguay amplió las dudas al advertir mayores detalles sobre el objeto a estudiar. "Tenemos por delante una foto o captura digital de muy mala calidad, ya que se hizo con un celular. Por tanto no podemos establecer qué clase de objeto es el que aparece en la foto, solo una apreciación visual de un elemento alargado, que no es un insecto cruzando la lente, ni tampoco alguna hoja o rama del árbol que se ve un poco más nítido. Por algunos detalles que surgen en el laboratorio, descartamos que se trate de un avión, ya que no tiene alas, o globo aerostático o de observación de meteorología.

Conociendo el lugar desde donde se sacó la foto, no podría ser un objeto lanzado como disco, ni tampoco un Dron, ya que hay algún detalle de distinta tonalidad, pero sin poder precisar distancia. Comparando el plano que conforman la fachada y el cable de tensión, me atrevo a decir, que el objeto está volando a cierta distancia de este plano".

El tercer fotógrafo dijo: "En 25 años de profesión he visto fotos con elementos raros, objetos o simplemente extrañas apariciones que quedan registradas en la foto. La inmensa mayoría cree tener la foto de un OVNI pero cuando se le hace un examen más profundo, generalmente se descarta".

"En este caso hay elementos para destacar. Primero que nada, la foto es de muy baja calidad y el tipo de lente que trae el teléfono, trabaja en un solo plano. Al no haber profundidad, no puedo medir a que distancia está cada elemento, salvo que desde la lente, a la fachada de La Mary, hay unos 15 metros, porque conozco perfectamente el lugar, no por lo que surge de la foto. Lo que aparece con figura alargada, que llama la atención de la foto, es algo que está ahí, y seguramente en un plano inferior, es decir detrás del cable de tensión. No podría decir si la foto es veraz o falsa, solo que hay un elemento extraño que no condice con el marco natural que tiene a su alrededor".

Enseguida de emitirse al aire, aparecieron versiones de testigos que afirman haber visto algo extraño en el cielo puntaesteño.

María, una vecina de reside en un edificio de la rambla próximo al puente de La Barra comentó: "Vi pasar algo extraño que brillaba, desde La Barra como en dirección hacia Maldonado (la ciudad). Fue muy rápido y se perdió detrás de los árboles. No era un avión era redondo".

A su vez, Carmen, una vecina fernandina escribió: "Justo el viernes andábamos husmeando el tema del puente La Barra, también vimos algo en el cielo pero pensamos que era un Dron, y cuando prestamos atención nos dimos cuenta del tamaño. Estaba viendo el programa y acredito tu visión, me siento identificada con vos"

Guillermo que conducía un vehículo relató: "Era algo más de las 6 de la tarde cuando pasaba a la altura del Centro de Convenciones y vi el plato volador clarito a mi izquierda, y se perdió entre las nubes. Éramos varios en la ruta así que otros tienen que haberlo visto. Por vergüenza no le dije a nadie, ahora que lo veo en la tele veo que no fui el único".

El misterio continúa y se suma a la otra foto capturada por un funcionario municipal el 11 de marzo del 2021, cuando una cuadrilla de la intendencia se encontraba realizando tareas de limpieza sobre la calle 15 de Maldonado Nuevo, y un extraño objeto volador apareció en un cielo limpio, con dirección hacia el aeropuerto el Jagüel, cercano a la casa de Susana Giménez.