Pablo Duggan se metió en la pelea entre Moria Casán y Cinthia Fernández y lanzó una frase demoledora

Además, señaló: “También hay una cosa muy mala leche que pasa en los programas y es que aparece un panelista que hace quedar a todos los demás en falsa escuadra, como que no le tienen miedo al entrevistar al entrevistado preguntarle algo cuando les pidieron a todos que no pregunten”.

Cabe recordar que Duggan no es ajeno a los escándalos mediáticos: en el pasado protagonizó fuertes cruces en vivo con Mariana Brey, quien fue panelista en uno de sus programas televisivos.

Embed

Qué dijo Moria Casán sobre Cinthia Fernández tras ausentarse en su programa

Moria Casán volvió a dejar claro que no necesita nombrar a nadie para que sus palabras generen impacto. En la apertura de La Mañana con Moria (El Trece), lanzó un comentario punzante que puso en evidencia la ausencia de Cinthia Fernández, justo después de que la panelista se expresara en redes contra la One y Elba Marcovecchio con un tuit que las señalaba como “mecheras”.

La silla vacía no pasó inadvertida y Moria, fiel a su estilo, la convirtió en parte del espectáculo. Presentó al panel, subrayó la falta y hasta bromeó con Liliana Chelli, la duendóloga que ocupó ese lugar.

"Escuchame, Liliana Chelli, tiraste ahí el coso. Hay baranda de gente que se evaporó. Baranda a humedad", lanzó con ironía, mientras Chelli respondió en sintonía: "sí, ya tiramos yuyos".

La diva fue más allá y, con su sello característico, redobló la apuesta. Sin mencionar directamente a Fernández, dejó flotando una frase que se convirtió en tema de conversación: "Hay baranda de gente que se evaporó y de un espíritu, como largo, con una bragueta con talle princesa".

Un nuevo capítulo en la interna televisiva que confirma que, con Moria, cada ausencia puede transformarse en show.