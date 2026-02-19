A24.com

Pablo Duggan se metió en la pelea entre Moria Casán y Cinthia Fernández y lanzó una frase demoledora

El conflicto entre Moria Casán y Cinthia Fernández sumó la voz de Pablo Duggan, quien en su programa radial lanzó frases filosas.

19 feb 2026, 12:00
cinthia fernández, pablo duggan y moria casán
cinthia fernández, pablo duggan y moria casán

La tensión entre Moria Casán y Cinthia Fernández sigue creciendo y ya no se limita al programa que comparten. El conflicto se trasladó a otros espacios mediáticos y sumó un nuevo protagonista: Pablo Duggan, quien decidió tomar partido en su ciclo radial y dejó frases que encendieron aún más la polémica.

Todo comenzó después del cruce en vivo entre Cinthia y Elba Marcovecchio, donde Moria no salió a respaldar a su panelista. En ese contexto, Duggan opinó en Radio 10 sobre la actitud de Fernández: “Se pone intensa”. Y agregó: “Le paró el carro Moria”.

El conductor fue más allá y explicó: “Es que es insoportable cuando un panelista se te pone tan intenso y pregunta siete veces, no te quiere contestar, ya está”.

Cuando en el programa se mencionó que Cinthia recibe muchas críticas en redes por haber comenzado a estudiar derecho, Duggan lanzó otra frase que no pasó desapercibida: “Está bueno que estudie, entre mostrar el cu… y estudiar abogacía…”.

Además, señaló: “También hay una cosa muy mala leche que pasa en los programas y es que aparece un panelista que hace quedar a todos los demás en falsa escuadra, como que no le tienen miedo al entrevistar al entrevistado preguntarle algo cuando les pidieron a todos que no pregunten”.

Cabe recordar que Duggan no es ajeno a los escándalos mediáticos: en el pasado protagonizó fuertes cruces en vivo con Mariana Brey, quien fue panelista en uno de sus programas televisivos.

Qué dijo Moria Casán sobre Cinthia Fernández tras ausentarse en su programa

Moria Casán volvió a dejar claro que no necesita nombrar a nadie para que sus palabras generen impacto. En la apertura de La Mañana con Moria (El Trece), lanzó un comentario punzante que puso en evidencia la ausencia de Cinthia Fernández, justo después de que la panelista se expresara en redes contra la One y Elba Marcovecchio con un tuit que las señalaba como “mecheras”.

La silla vacía no pasó inadvertida y Moria, fiel a su estilo, la convirtió en parte del espectáculo. Presentó al panel, subrayó la falta y hasta bromeó con Liliana Chelli, la duendóloga que ocupó ese lugar.

"Escuchame, Liliana Chelli, tiraste ahí el coso. Hay baranda de gente que se evaporó. Baranda a humedad", lanzó con ironía, mientras Chelli respondió en sintonía: "sí, ya tiramos yuyos".

La diva fue más allá y, con su sello característico, redobló la apuesta. Sin mencionar directamente a Fernández, dejó flotando una frase que se convirtió en tema de conversación: "Hay baranda de gente que se evaporó y de un espíritu, como largo, con una bragueta con talle princesa".

Un nuevo capítulo en la interna televisiva que confirma que, con Moria, cada ausencia puede transformarse en show.

