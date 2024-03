Tras la salida de Rosina de Gran Hermano, Zoe corrió al confesionario y sorprendió con un insólito pedido

image.png

“Zoe, te amo. Quiero verte en la final… No te quiero ver mal, que me pone mal a mi también”, le dijo Rosina a su amiga, que no paraba de llorar por la salida de la morocha.

A los pocos minutos de la salida de la uruguaya, Zoe fue directo al confesionario. ¿El motivo? Rosina se llevó sus zapatos. Ella se los prestó para la gala, sin imaginar que iba a ser la elegida para dejar el juego, según contó Santiago del Moro.

Tras conocerse la preocupación de la joven por recuperar sus zapatos, las redes estallaron de mensajes al respecto. "Todos sorprendidos porque se va Rosina y Zoe llorando porque se llevó sus zapatos", "Zoe lloraba cuando se iba Rosina, todos la consolaban, ¿y era por los zapatos que se llevaba la otra?", "Zoe quiere ir al confesionario para que Rosina le devuelve los tacos", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.

Se conoció el ex jugador que volverá a Gran Hermano y generará un tremendo impacto

Gran Hermano cambia todas las semanas. El reality de Telefe se reconfigura con cada gala de eliminación y con las sorpresas que se dan en la casa, como ocurrió hace unos días con el congelados de Lisandro Navarro.

Tras la visita del muchacho, Rosina Beltrán quedó nominada. La uruguaya se movió y fue directo a placa. Anoche, el público la sacó del juego con el 59,2% de los votos.

Este lunes se viene otra sorpresa en el reality de Telefe. Santiago del Moro reveló que Walter Alfa Santiago reingresa para sacudir a los jugadores con su presencia.

"Hoy es el día. Alfa entra a la casa y se queda unos días. Va a nominar el miércoles. Va a pasar el finde largo con los chicos y después se va", contó el conductor de El club del Moro.

"Sí, hoy vuelvo a la casa que me cambió la vida", escribió Alfa en sus redes, feliz con la noticia que dio Santiago del Moro en su programa de radio en La 100.