Pamela David sobre su regreso a la pantalla de América con Desayuno Americano: "Tengo ganas de disfrutarlo y darle a la gente eso mismo"

Y antes del debut, Pamela David charló en exclusiva con PrimiciasYa sobre su regreso a las mañanas de la pantalla chica. "Siempre tuve distintos horarios y en la mañana para mí fue maravilloso. Una experiencia muy linda, así que hoy estoy muy feliz de volver a armar equipo y en un nuevo momento de mi vida", aseguró de entrada la animadora con su habitual simpatía.

Pasados casi cuatro años desde su último magazine, Pamela a la tarde, y tras hacer el ciclo de entretenimientos La ruleta de tus sueños, David confió sentirse con muchas ganas de disfrutar esta nueva apuesta "Porque si bien es Desayuno Americano el formato, la producción, es todo un desafío: ¡nuevos compañeros! A mí armar equipos me apasiona y tengo ganas de disfrutarlo y darle a la gente eso mismo".

En tanto a la hora de expresar sus expectativas, Pamela confió su anhelo de que Desayuno Americano "Trascienda la pantalla. Que sea no sólo información, entretenimiento, [sino] contar la actualidad entendiendo todas las miradas. Porque la verdad es según la mirada de cada uno, entonces eso es lo que más me atrae en esta vuelta como conductora".

Sobre el equipo que acompañará a Pamela David en Desayuno Americano

Claro que Pamela David también destacó el gran equipo que se armó para salir a la cancha en esta temporada del magazine que tantas alegrías le ha dado años atrás: "Son profesionales que admiro profundamente, que decidimos tenerlos con la producción pero que a la vez me gusta cómo trabajan, lo que aportan, lo que dicen, cómo lo llevan".

"Con Carlos (Monti) es con el último que trabajé, con Paulo (Vilouta) en alguna oportunidad me vino a salvar cubriendo a Luis Novaresio, a (Gustavo) Grabia lo veo todas las mañanas y me gusta mucho cómo trabaja, y a Juli (Novarro) también porque la sigo en sus redes y siempre hubo un ida y vuelta si bien no habíamos trabajado juntas. Me representa como mujer, y me parece importante" confió mientras espera ansiosa la llegada del lunes 10 de abril para salir a la cancha.

Claro que a la hora de sincerarse, frente a la consulta de PrimiciasYa de si extrañaba el formato, la conductora reveló: "La verdad es que no llego a extrañar... Siempre estuve amando lo que estaba haciendo en su momento. Sí muchas veces me preguntaron y me acordaba de Desayuno porque fue el programa que más me marcó, donde noté un crecimiento en lo laboral y en lo personal".

Por último, sobre el gran año que vive el canal de Palermo de la mano de LAM y toda la programación, Pamela David aseguró que "LAM fue una pegada ... Me parece que encendió a todo el canal, porque América es una familia que se retroalimenta". "Ángel había sido parte de Desayuno Americano y estuvo en Intratables, pero hoy tiene su programa y es un gran conductor y moviliza mucho. Así que creo que le hizo muy bien", concluyó.