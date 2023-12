Pampita explicó por qué se sintió incómoda con Benjamín Vicuña en los Martín Fierro de la Moda

Lo cierto es que al subir al escenario, el chileno disparó pícaro: “Esto se lo voy a dedicar. ¡Esa! Se lo voy a dedicar... No, dos veces, no. Se lo voy a dedicar a mis seis amores. A mis seis hijos que están en sus casas y los amo con toda mi alma”, en clara referencia al "gran amor" del que había hablado en la fiesta pasada, y todos infirieron que se refería justamente a Pampita.

Así, entrevistada por LAM (América TV) minutos después de la fiesta, Pampita explicó por qué le molestó tanto que la cámara la enfocase cuando en ese momento el protagonista era Vicuña. “Me parece que cuando uno tiene su momento y está dando su discurso tiene que haber cierta cuota de respeto, que la atención esté puesta en o que tiene que estar”, aseguró firme.

Al tiempo que completó su descargo, explicando que “Entonces no quería que se juegue con cosas que me parecen incorrectas. Quería disfrutar de mi momento y cuando le toca a otra persona, tiene que ser así”.

Benjamín Vicuña recordó su polémica frase del amor sobre Pampita en los Martín Fierro

Benjamín Vicuña fue uno de los grandes ganadores del Martín Fierro de la Moda 2023 al quedarse con el galardón en la categoría actor con mejor estilo donde también estaban ternados Leo Sbaraglia, Franco Massini, el Chino Darín, Mike Amigorena y Fernando Dente.

En su discurso, el actor chileno recordó entre risas el momento cuando en julio ganó el Martín Fierro como mejor actor protagónico por su labor en El Primero de Nosotros y habló desde el escenario sobre el amor, y muchos tomaron ese mensaje en referencia a su ex, Pampita.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, expresó el galán en ese entonces y su declaración generó un gran revuelo.

Esta vez, al recibir su estatuilla, a Benjamín Vicuña se le vino esa escena a la cabeza y polémica que se generó con sus palabras y tiró una sonrisa, también con Pampita presente en el salón.

Tras agradecer a APTRA por la distinción, comentó: “Una industria tan pujante de muchas personas que trabajan como la moda, el diseño y todas las áreas que comprenden eso acá en la Argentina".

Y siguió: "Esto se lo voy a dedicar… Esa (hace una pausa y se ríe). No, dos veces no… (se vuelve a reír) se lo voy a dedicar a mis seis amores, a mis seis hijos que están en sus casas, que los amo con toda mi alma. Muchísimas gracias”.

En ese instante, cuando las cámaras enfocaron a Pampita, se puso un tanto seria y se le pudo leer los labios: “¿Otra vez me enfocan a mí?”, expresó.